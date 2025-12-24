Supermercato LIDL, nuova sede in via Enzo Tortora

LIDL Italia ha inaugurato, giovedì 18 dicembre, la nuova sede di via Enzo Tortora 3, che sostituirà il punto vendita di via San Giovanni Bosco, inaugurato nel 2005. Con questo trasferimento l’Azienda, che da poco si è aggiudicata il riconoscimento di Insegna dell’Anno 2025-2026, ha voluto offrire ai clienti di Alessandria uno store più moderno e funzionale, per un’esperienza d’acquisto rinnovata. Il taglio del nastro ha portato anche all’ampliamento dell’organico, con l’assunzione di 10 nuovi collaboratori. Il nuovo supermercato di via Tortora sarà aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 21:30, fatta eccezione per il 24 e il 31 dicembre quando – come tutti gli store LIDL in Italia – chiuderà alle 18 in modo tale da consentire al personale di trascorrere le festività insieme alle proprie famiglie.​

Una nuova sede moderna e funzionale

Il nuovo store, che si estende su un’area vendita di oltre 1.300 mq, integra i più recenti standard di costruzione aziendali volti a minimizzare l’impatto ambientale: rientra in classe energetica A4, è dotato di un impianto fotovoltaico da 184 kW e il restante fabbisogno energetico è coperto al 100% con energia proveniente da fonti rinnovabili. L’illuminazione, inoltre, è garantita da ampie vetrate che permettono la penetrazione della luce naturale e integrata da moderni sistemi a LED dimmerabili, che garantiscono un risparmio energetico del 50% rispetto alle tecnologie tradizionali. In linea con l’attenzione all’ambiente e alla comunità che da sempre la caratterizza, LIDL ha previsto all’esterno del punto vendita un sistema di recupero dell’acqua piovana e un parcheggio da 130 posti auto dotato di colonnine di ricarica per auto elettriche, oltre a prendersi carico della realizzazione del marciapiede di via Tortora.