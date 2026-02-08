Serie C: Next Gen corsara in Sardegna, battuta 3-0 una Torres in 10 uomini

La Juve Next Gen continua la sua marcia vittoriosa sul campo e la scalata in classifica. Questa volta i ragazzi di Brambilla hanno espugnato, di forza, 3-0, il campo della Torres, penalizzata da un’espulsione a metà primo tempo, quando già era sotto di 1 gol. Partenza a razzo di bianconeri, vicini al gol al 3′ quando Zaccagno devia in angolo un gran sinistro di Pagnucco. Dopo un errore sotto porta di Deme, è Scaglia che salva la porta uscendo su Luciani. Al 27′, su angolo di Puczka, trattenuta di Baldi su Brugarello e l’arbitro fischia il rigore, confermato dal FVS. Ed è proprio il giovane austriaco a fare 1-0 dal dischetto. Poco dopo Zambataro sbaglia il controllo in maniera goffa a metà campo, Gunduz se ne va e lui lo atterra. L’arbitro fa proseguire, ma Brambilla spende la card, chiede la review FVS e Zambataro al 36′ va sotto la doccia. Prima dell’intervallo reazione d’orgoglio dei sardi ma Scaglia para su Baldi.

Cambi di qua e di là, ma la Juve la chiude: contropiede micidiale, Owusu regale l’assist a Guerra che raddoppia. Nel finale ancora Puczka protagonista: prima impegna il portiere con il mancino, poi serve Cerri che di testa fa 3-0.

Con i 3 punti i baby-bianconeri salgono a quota 36, al 4° posto, mentre la Torres, sconfitta dopo 8 risultati utili, resta terzultima a 20 punti.



TORRES-JUVENTUS NEXT GEN 0-3

GOL: 31′ Puczka su rigore, 73′ Guerra, 83′ Cerri.

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi Antonelli, Idda (dal 46′ Masala); Zecca (dall’80ì Lunghi), Brentan, Mastinu (dal 46′ Sorrentino), Zambataro; Sala, Di Stefano (dal 39′ Liviero), Luciani (dal 65′ Diakitè). A disp: Marano, Petriccione, Fabriani, Dumani, Bonin, Zananfrea, Giorico. ,All. Greco.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Savio, Brugarello, Gil; Pagnucco, Owusu, Faticanti (dall’86’ Mazur), Puczka (dall’86’ Mulazzi); Gunduz (dall’80’ Macca), Anghelé (dal 70′ Guerra); Deme (dal 70′ Cerri). A disp: Mangiapoco, Fuscaldo, Amaradio, Van Aarle, Martinez, Licina, Turco. All. Brambilla.