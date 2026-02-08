Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: Next Gen corsara in Sardegna, battuta 3-0 una Torres in 10 uomini

DiRaimondo Bovone

Feb 8, 2026
Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

La Juve Next Gen continua la sua marcia vittoriosa sul campo e la scalata in classifica. Questa volta i ragazzi di Brambilla hanno espugnato, di forza, 3-0, il campo della Torres, penalizzata da un’espulsione a metà primo tempo, quando già era sotto di 1 gol. Partenza a razzo di bianconeri, vicini al gol al 3′ quando Zaccagno devia in angolo un gran sinistro di Pagnucco. Dopo un errore sotto porta di Deme, è Scaglia che salva la porta uscendo su Luciani. Al 27′, su angolo di Puczka, trattenuta di Baldi su Brugarello e l’arbitro fischia il rigore, confermato dal FVS. Ed è proprio il giovane austriaco a fare 1-0 dal dischetto. Poco dopo Zambataro sbaglia il controllo in maniera goffa a metà campo, Gunduz se ne va e lui lo atterra. L’arbitro fa proseguire, ma Brambilla spende la card, chiede la review FVS e Zambataro al 36′ va sotto la doccia. Prima dell’intervallo reazione d’orgoglio dei sardi ma Scaglia para su Baldi.
Cambi di qua e di là, ma la Juve la chiude: contropiede micidiale, Owusu regale l’assist a Guerra che raddoppia. Nel finale ancora Puczka protagonista: prima impegna il portiere con il mancino, poi serve Cerri che di testa fa 3-0.
Con i 3 punti i baby-bianconeri salgono a quota 36, al 4° posto, mentre la Torres, sconfitta dopo 8 risultati utili, resta terzultima a 20 punti.

TORRES-JUVENTUS NEXT GEN 0-3
GOL: 31′ Puczka su rigore, 73′ Guerra, 83′ Cerri.
TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Baldi Antonelli, Idda (dal 46′ Masala); Zecca (dall’80ì Lunghi), Brentan, Mastinu (dal 46′ Sorrentino), Zambataro; Sala, Di Stefano (dal 39′ Liviero), Luciani (dal 65′ Diakitè). A disp: Marano, Petriccione, Fabriani, Dumani, Bonin, Zananfrea, Giorico. ,All. Greco.
JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): S. Scaglia; Savio, Brugarello, Gil; Pagnucco, Owusu, Faticanti (dall’86’ Mazur), Puczka (dall’86’ Mulazzi); Gunduz (dall’80’ Macca), Anghelé (dal 70′ Guerra); Deme (dal 70′ Cerri). A disp: Mangiapoco, Fuscaldo, Amaradio, Van Aarle, Martinez, Licina, Turco. All. Brambilla.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

