Diabete in età pediatrica: uno studio su percezioni e difficoltà di genitori e insegnanti

All’Ospedale di Alessandria l’obiettivo è capire come genitori e insegnanti vivono e affrontano il diabete di tipo 1 nei bambini, con lo studio osservazionale coordinato dal Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie (CeRProS), afferente al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi.

I dati preliminari, riferiti ai primi 18 partecipanti arruolati, mostrano un quadro articolato. La maggior parte dei genitori dichiara di sentirsi in grado di gestire correttamente gli episodi di ipoglicemia e iperglicemia, rispettivamente nell’83% e nell’89% dei casi. Accanto a queste competenze, emerge tuttavia un bisogno significativo di sostegno: il 72% dei partecipanti segnala la necessità di un supporto emotivo o pratico nella gestione quotidiana del diabete di tipo 1.

Altro elemento di criticità riguarda la somministrazione dell’insulina, fonte di preoccupazione per oltre la metà dei genitori coinvolti nello studio. Solo l’11% si dichiara infatti pienamente sicuro nella gestione complessiva della patologia, evidenziando una percezione di autoefficacia ancora limitata, nonostante le competenze tecniche acquisite.

Dal punto di vista psicologico, i risultati mostrano un’elevata soddisfazione rispetto al ruolo genitoriale, espressa dal 95% dei partecipanti. Allo stesso tempo, una parte dei genitori riferisce un impatto concreto sull’organizzazione della vita quotidiana: l’11% segnala una riduzione del tempo disponibile per le attività giornaliere a causa delle esigenze legate alla gestione della malattia.



Nel complesso, lo studio mette in luce come, accanto a una buona gestione degli episodi glicemici, permangano fragilità, insicurezze e bisogni di accompagnamento che richiedono risposte strutturate. I risultati preliminari confermano l’importanza di interventi di supporto mirati, in grado di affiancare famiglie e contesti educativi non solo sul piano clinico, ma anche su quello emotivo e organizzativo, rafforzando la rete di cura attorno al bambino con diabete di tipo 1.

Per sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale di Alessandria si può donare qui: https://donaora.solidalperlaricerca.it .