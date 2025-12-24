Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Diabete in età pediatrica: uno studio su percezioni e difficoltà di genitori e insegnanti

DiRaimondo Bovone

Dic 24, 2025 , , , , , , , ,
Michela Gentile, coordinatrice infermieristica di Pediatria

All’Ospedale di Alessandria l’obiettivo è capire come genitori e insegnanti vivono e affrontano il diabete di tipo 1 nei bambini, con lo studio osservazionale coordinato dal Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie (CeRProS), afferente al Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi.

I dati preliminari, riferiti ai primi 18 partecipanti arruolati, mostrano un quadro articolato. La maggior parte dei genitori dichiara di sentirsi in grado di gestire correttamente gli episodi di ipoglicemia e iperglicemia, rispettivamente nell’83% e nell’89% dei casi. Accanto a queste competenze, emerge tuttavia un bisogno significativo di sostegno: il 72% dei partecipanti segnala la necessità di un supporto emotivo o pratico nella gestione quotidiana del diabete di tipo 1.
Altro elemento di criticità riguarda la somministrazione dell’insulina, fonte di preoccupazione per oltre la metà dei genitori coinvolti nello studio. Solo l’11% si dichiara infatti pienamente sicuro nella gestione complessiva della patologia, evidenziando una percezione di autoefficacia ancora limitata, nonostante le competenze tecniche acquisite.

Dal punto di vista psicologico, i risultati mostrano un’elevata soddisfazione rispetto al ruolo genitoriale, espressa dal 95% dei partecipanti. Allo stesso tempo, una parte dei genitori riferisce un impatto concreto sull’organizzazione della vita quotidiana: l’11% segnala una riduzione del tempo disponibile per le attività giornaliere a causa delle esigenze legate alla gestione della malattia.

Nel complesso, lo studio mette in luce come, accanto a una buona gestione degli episodi glicemici, permangano fragilità, insicurezze e bisogni di accompagnamento che richiedono risposte strutturate. I risultati preliminari confermano l’importanza di interventi di supporto mirati, in grado di affiancare famiglie e contesti educativi non solo sul piano clinico, ma anche su quello emotivo e organizzativo, rafforzando la rete di cura attorno al bambino con diabete di tipo 1.

Per sostenere la ricerca del DAIRI e dell’Ospedale di Alessandria si può donare qui: https://donaora.solidalperlaricerca.it .

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 24 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 23, 2025 Raimondo Bovone
Economia IN EVIDENZA

Il Cipess approva il piano previsionale dei fabbisogni finanziari

Dic 23, 2025
Economia IN EVIDENZA Video

Senato: via libera alla manovra da 22 miliardi

Dic 23, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Diabete in età pediatrica: uno studio su percezioni e difficoltà di genitori e insegnanti

Dic 24, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 24 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 23, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Science & Technology

La Cina ha lanciato il razzo Long March-12A Y1, secondo stadio in orbita

Dic 23, 2025
Sport

Per lo sport 344,4 milioni: più soldi a Tennis, Equitazione, Volley e Nuoto

Dic 23, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x