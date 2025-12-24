Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

Mostra su Ignazio Gardella alla Sale d’Arte di via Machiavelli: aperta fino al 15 marzo 2026

In occasione dei 120 anni dalla nascita di Ignazio Gardella (Milano, 1905 – Oleggio, 1999), la città di Alessandria celebra uno dei più importanti protagonisti dell’architettura italiana del Novecento, con la mostra “Ignazio Gardella. Progettare la città”, in programma dal 18 dicembre 2025 al 16 marzo 2026 presso la prestigiosa sede delle Sale d’Arte. L’esposizione, a cura di Emanuele Piccardo – critico, storico dell’architettura e fotografo – nasce da una sinergia tra il Comune di Alessandria, ASM Costruire Insieme, l’Archivio Storico Gardella e l’associazione culturale plug_in. La mostra si avvale anche della collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC di AlessandriaAnce Alessandria e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria, a testimonianza del forte legame tra Gardella e il territorio alessandrino, dove l’architetto ha lasciato significative tracce del suo pensiero progettuale. 

Figura centrale del razionalismo italiano, Gardella ha iniziato la sua attività architettonica nella cittadina del basso Piemonte nel 1928, alla morte del padre Arnaldo che, insieme all’ingegnere Luigi Martini, aveva fondato uno studio di architettura specializzato in architetture sanitarie. L’esposizione indaga 17 progetti firmati da Ignazio Gardella tra Alessandria, Milano, Genova Venezia, attraverso  documenti originalifotografiedisegni schizzi, insieme a una campagna fotografica realizzata appositamente per la mostra da Marco Introini ed Emanuele Piccardo, a cui si affiancano alcune fotografie storiche di Gabriele Basilico.

L’obiettivo è mostrare la capacità dell’architetto milanese di “progettare la città” attraverso architetture pensate come frammenti urbani in dialogo con il tessuto esistente. Un momento fondamentale anche per l’evoluzione dei successivi progetti gardelliani.  

INFO – Mostra IGNAZIO GARDELLA. PROGETTARE LA CITTÀ 
18 dicembre 2025-15 marzo 2026 – Sale d’Arte, via Machiavelli 13, Alessandria 
Orari: giovedì–domenica 15-19 – Biglietto: 6 €   
Sito: www.asmcostruireinsieme.it – Telefono: 0131-234266 | Cell. 349-9378256 (dal venerdì alla domenica pomeriggio) – E-mail: [email protected] 

