Domenica 9 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Prese il nome d’arte in omaggio a Little Richard. Dopo una band giovanile e l’Inghilterra, esordì a Sanremo ’61 (‘24.000 baci’) con Celentano, poi s’impose con ‘Riderà’ (’66), ‘Cuore matto’ (’67), ‘Bada bambina’ (69), ‘La spada nel cuore’ (’70). Colpito da infarto (’06), tornò 2 anni dopo a Sanremo. Di passaporto sammarinese, fu definito “Elvis Presley italiano’.

Little Tony ( 1941 -2013), Italia, cantante.

Joe Pesci (1943), Usa, attore.

genitori italiani, Joseph Francesco DeLores Eliot Pesci ebbe il primo ruolo nel ’75 e guadagnò la scrittura per ‘Toro scatenato’ accanto a De Niro. L’intesa con quest’ultimo fu perfetta e diede ottimi risultati in altri ‘gangster movie’: ‘C’era una volta in America’ (1984), ‘Quei bravi ragazzi’ (’91, Oscar),