Ospedale di Alessandria: domani la facciata si colora di viola per la Giornata dell’epilessia

La facciata storica di via Venezia 16 dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria sarà colorata di viola in occasione della Giornata Internazionale dell’epilessia. Lunedì 9 febbraio si celebra infatti in tutto mondo l’evento con iniziative ed eventi per sensibilizzare sulla malattia.

All’interno dell’AOU AL di Alessandria sono presenti due ambulatori dedicati alle diverse forme di epilessia, quello per gli adulti all’interno della struttura di Neurologia, diretta da Delfina Ferrandi, e quello della Neuropsichiatria Infantile, diretta da Fabiana Vercellino, che segue i pazienti da 0 a 18 anni.

I numeri dell’ultimo anno parlano di 300 pazienti adulti e oltre 250 pazienti pediatrici presi in carico dalle due Strutture. Per ricordare quindi l’importanza della sensibilizzazione su una patologia che genera ancora molti pregiudizi, domani sera il colore viola sarà protagonista dell’illuminazione della facciata dell’Ospedale Civile, così come per migliaia di monumenti cittadini sparsi in Italia e nel mondo.