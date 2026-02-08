Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Ospedale di Alessandria: domani la facciata si colora di viola per la Giornata dell’epilessia

DiRaimondo Bovone

Feb 8, 2026 , , , ,

La facciata storica di via Venezia 16 dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria sarà colorata di viola in occasione della Giornata Internazionale dell’epilessia. Lunedì 9 febbraio si celebra infatti in tutto mondo l’evento con iniziative ed eventi per sensibilizzare sulla malattia.

All’interno dell’AOU AL di Alessandria sono presenti due ambulatori dedicati alle diverse forme di epilessia, quello per gli adulti all’interno della struttura di Neurologia, diretta da Delfina Ferrandi, e quello della Neuropsichiatria Infantile, diretta da Fabiana Vercellino, che segue i pazienti da 0 a 18 anni.
I numeri dell’ultimo anno parlano di 300 pazienti adulti e oltre 250 pazienti pediatrici presi in carico dalle due Strutture. Per ricordare quindi l’importanza della sensibilizzazione su una patologia che genera ancora molti pregiudizi, domani sera il colore viola sarà protagonista dell’illuminazione della facciata dell’Ospedale Civile, così come per migliaia di monumenti cittadini sparsi in Italia e nel mondo.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Motori Magazine – 8/2/2026

Feb 8, 2026
IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 8/2/2026

Feb 8, 2026
IN EVIDENZA

Ita Airways celebra i Giochi con lo showcasing “Skyway” a Milano

Feb 8, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Gasperini “D’accordo con De Rossi, Dybala? Spero la prossima settimana”

Feb 8, 2026
TOP NEWS

Scatto salvezza del Parma, Ordonez piega il Bologna all’ultimo respiro

Feb 8, 2026
TOP NEWS

Goggia vince bronzo olimpico in discesa “Ultimo colore che mi mancava”

Feb 8, 2026
IN EVIDENZA

Motori Magazine – 8/2/2026

Feb 8, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x