ACLI: l’indennità di accompagnamento è legata al reddito?

L’Indennità di Accompagnamento viene erogata per 12 mesi. È esente da Irpef, quindi non va dichiarata nei redditi, né incide sul calcolo di altre prestazioni assistenziali. Viene concessa solo per la minorazione, indipendentemente dal reddito personale o familiare. Non può essere cumulata con trattamenti simili di accompagnamento riconosciuti per invalidità da cause di guerra, lavoro o servizio. Rimane cumulabile con gli altri trattamenti assistenziali e previdenziali erogati dagli enti di previdenza. È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, senza alcuna limitazione reddituale.

Le persone ricoverate gratuitamente presso istituti di degenza o finalità riabilitative non hanno diritto all’Indennità. Il trattamento in day-hospital non è equiparato al ricovero e pertanto non incide sull’erogazione. Per ricovero gratuito si intende quello la cui retta o mantenimento sono integralmente a carico di un Ente pubblico.

