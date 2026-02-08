Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Utilità

ACLI: l’indennità di accompagnamento è legata al reddito?

DiRaimondo Bovone

Feb 8, 2026 , , , ,

L’Indennità di Accompagnamento viene erogata per 12 mesi. È esente da Irpef, quindi non va dichiarata nei redditi, né incide sul calcolo di altre prestazioni assistenziali. Viene concessa solo per la minorazione, indipendentemente dal reddito personale o familiare. Non può essere cumulata con trattamenti simili di accompagnamento riconosciuti per invalidità da cause di guerra, lavoro o servizio. Rimane cumulabile con gli altri trattamenti assistenziali e previdenziali erogati dagli enti di previdenza. È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, senza alcuna limitazione reddituale.
Le persone ricoverate gratuitamente presso istituti di degenza o finalità riabilitative non hanno diritto all’Indennità. Il trattamento in day-hospital non è equiparato al ricovero e pertanto non incide sull’erogazione. Per ricovero gratuito si intende quello la cui retta o mantenimento sono integralmente a carico di un Ente pubblico.

Sede Provinciale di ALESSANDRIA – Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria Tel. 0131/25.10.91
Segretariato Sociale di ACQUI TERME – Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme – Tel. 0131.25.10.91
Sede Zonale di CASALE MONFERRATO Piazza Tavallini, 1 -15033 Casale Monferrato – Tel. 0142/41.87.11
Segretariato Sociale di NOVI LIGURE – Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure – Tel. 0143/74.66.97
Sede Zonale di TORTONA – Via Emilia 264 -15057 Tortona – Tel. 0131/81.21.91
Segretariato Sociale di VALENZA – c/o Comunità Parrocchiale Via Pellizzari 1 – 15048 Valenza – Tel. 0131/94.34.04

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

