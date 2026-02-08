TOP NEWS

Dominik Fischnaller bronzo nel singolo maschile di slittino

Di

Feb 8, 2026

CORTINA (ITALPRESS) – Dominik Fischnaller medaglia di bronzo nello slittino ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Terzo dopo le prime due run, svolte nella giornata di ieri, e terzo dopo la terza e la quarta heat, il 32enne carabiniere di Bressanone termina alle spalle del tedesco Max Langenhan, oro in 3’31″191, e dell’austriaco Jonas Mueller, argento in 3’31″787. Si ferma sul 3’32″125 il tempo di Fischnaller, che chiude a 0″934 da Langenhan e conquista la seconda medaglia olimpica della carriera, dopo il bronzo ai Giochi di Pechino 2022. Quella di Fischnaller è l’ottava medaglia della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo l’oro di Lollobrigida (pattinaggio velocità), gli argenti di Franzoni (sci alpino) e del biathlon (staffetta mista) e i bronzi di Goggia (sci alpino), Paris (sci alpino), Lorello (pattinaggio velocità) e Dalmasso (snowboard). Ed è record per l’Italia Team: mai, prima di oggi, gli azzurri erano riusciti a vincere più di tre medaglie nella stessa giornata di gare.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Italia di bronzo nel team event di Pattinaggio figura

Feb 9, 2026
TOP NEWS

Kalulu salva la Juve e beffa la Lazio al 96°, a Torino finisce 2-2

Feb 9, 2026
TOP NEWS

Inter travolgente a Reggio Emilia, 5-0 al Sassuolo e +8 sul Milan

Feb 8, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Italia di bronzo nel team event di Pattinaggio figura

Feb 9, 2026
TOP NEWS

Kalulu salva la Juve e beffa la Lazio al 96°, a Torino finisce 2-2

Feb 9, 2026
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Dominik Fischnaller “Bronzo in Italia ancora più bello”

Feb 8, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Lunedì 9 febbraio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Feb 8, 2026 Raimondo Bovone