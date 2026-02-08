IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Dominik Fischnaller “Bronzo in Italia ancora più bello”

Feb 8, 2026


CORTINA (ITALPRESS) – “E’ più bello fare la medaglia in Italia. È stata una gara tosta ma ho fatto quattro discese fortissime, non ho fatto errori, sono contentissimo”. Dominik Fischnaller racconta da Casa Italia Cortina l’emozione per il bronzo nello slittino, il secondo di fila dopo quello di Pechino. Un bronzo arrivato nel nuovo Sliding Center. “E’ fondamentale per noi, non dobbiamo più andare in Austria o in America per fare prove o allenamenti. La prossima Olimpiade? Ci sarò”.
