Domani a Grana Monferrato la scrittrice Roberta Soverino presenta 2 libri. Poi apericena greco

Roberta Soverino (Asti, 30 dicembre 1977), psicologa e psicoterapeuta ad orientamento dinamico, insegnante di Scuola dell’Infanzia da 20 anni, e l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica “La Voce della Luna”, aspettano il pubblico sabato 12 luglio per la presentazione di 2 libri della scrittrice, alle ore 17. INGRESSO LIBERO.

L’evento, organizzato da “Papà Orso”, birreria e whisky-bar in Grana Monferrato (AT), via San Sebastiano 10, ha come titolo “Viaggi fisici e simbolici sulle geografie del cuore”, e si dipanerà attraverso un dialogo tra l’autrice e Barbara Rossi, giornalista e saggista di cinema.

Al termine apericena greco su prenotazione (15 euro, bevande escluse) al numero: 335-5655116.

I LIBRI – “Incontri di viaggio” è un po’ inusuale: non tratta tanto dei luoghi visitati, in una sorta di diario di viaggio, ma, prendendo a prestito le occasioni che i viaggi portano con sé, racconta delle persone incontrate sulla strada, quelle più atipiche, più particolari, sempre rigorosamente vere e reali. Il libro è suddiviso in capitoli, uno per ogni persona e luogo visitato.

“Tengo solo quello che mi serve” è un viaggio fintamente ironico (in realtà serissimo) sul vivere di oggi, sul nostro stare in relazione con la quotidianità, che appare sempre un po’ fuori dalle righe, per non dire nevrotica. Ma sarà proprio così? Si ride (o si sorride) nel leggere il quadro, a volte satirico, a volte umoristico, tratteggiato in questo libro. L’abbigliamento, gli amici di Facebook, le udienze a scuola, tutto viene dissacrato in maniera lieve e divertente, anche se dietro l’apparente ilarità si può trovare un’approfondita riflessione sui bisogni e i desideri odierni di ciascuno/a di noi.



Contatti: https://www.facebook.com/robertasoverinoautrice; ww.instagram.com/r.soverino