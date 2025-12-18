Salute & Scienza Video

Urologia: progetto per l'uso corretto degli antibiotici

ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via il progetto “MAGA one – Make Antibiotics Great Again”, un programma strategico della Società Italiana di Urologia che intende riportare al centro il corretto impiego degli antibiotici nella gestione delle infezioni urinarie.​ In particolare, il progetto intende sviluppare linee di indirizzo clinico-terapeutiche e creare un osservatorio nazionale multidisciplinare sull’uso dell’antibiotico in urologia, come spiega il presidente della Società Italiana di Urologia, Giuseppe Carrieri.​
