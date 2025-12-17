La mostra fotografica ‘Tracce sulla sabbia sospese’ prosegue fino al 6 gennaio

Presso l’Ostello di Santa Maria di Castello

L’esposizione “TRACCE SULLA SABBIA SOSPESE”, mostra fotografica sul percorso ludico-narrativo ideato delle animatrici, realizzata con l’équipe della Ludoteca Comunale “C’è Sole e Luna” e assessorato alle Politiche Giovanili, sarà visitabile fino al prossimo 6 gennaio 2026. INGRESSO GRATUITO.

GLI ORARI – da lunedì a domenica, 10-12 e 15-21 nel Chiostro di Santa Maria di Castello, in piazza Santa Maria di Castello 14.

LA MOSTRA – Bambini, giovani, adulti hanno realizzato la propria “sabbiera”, diventando autori del proprio gioco o del proprio racconto, appoggiando oggetti forse preziosi, forse ordinari, ma sempre soggettivamente significativi, su una cornice di sabbia.

INFO – Ø Ludoteca C’è Sole e Luna, Via Verona 103, Alessandria, tel. 0131 227216, cellulalre 348/5735800 (anche WhatsApp), e-mail [email protected];

Ø Ufficio Giovani e Minori, Via Gagliaudo 2, Alessandria, tel. 0131 515776