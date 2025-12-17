Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

La mostra fotografica ‘Tracce sulla sabbia sospese’ prosegue fino al 6 gennaio

DiRaimondo Bovone

Dic 17, 2025 , , , ,

Presso l’Ostello di Santa Maria di Castello

L’esposizione “TRACCE SULLA SABBIA SOSPESE”, mostra fotografica sul percorso ludico-narrativo ideato delle animatrici, realizzata con l’équipe della Ludoteca Comunale “C’è Sole e Luna” e assessorato alle Politiche Giovanili, sarà visitabile fino al prossimo 6 gennaio 2026. INGRESSO GRATUITO.
GLI ORARI – da lunedì a domenica, 10-12 e 15-21 nel Chiostro di Santa Maria di Castello, in piazza Santa Maria di Castello 14.
LA MOSTRA – Bambini, giovani, adulti hanno realizzato la propria “sabbiera”, diventando autori del proprio gioco o del proprio racconto, appoggiando oggetti forse preziosi, forse ordinari, ma sempre soggettivamente significativi, su una cornice di sabbia.

INFO – Ø  Ludoteca C’è Sole e Luna, Via Verona 103, Alessandria, tel. 0131 227216, cellulalre 348/5735800 (anche WhatsApp), e-mail  [email protected];
Ø  Ufficio Giovani e Minori, Via Gagliaudo 2, Alessandria, tel. 0131 515776

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Fondazione CRAL: 5 spettacoli natalizi in case di riposo con l’attore Bagliani e il pianista Niniano

Dic 16, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Cucina IN EVIDENZA

Coldiretti ha fatto conti: la cucina italiana ‘patrimonio Unesco’ spinge l’export a 73 miliardi €

Dic 16, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Calcio Eventi Sport

Quartiere Cristo: il 18 dicembre aperitivo natalizio del Grigi Club ‘Marescalco’ con presidente e staff

Dic 16, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Mostre

La mostra fotografica ‘Tracce sulla sabbia sospese’ prosegue fino al 6 gennaio

Dic 17, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Forza Italia, Tajani “Mi ricandiderò segretario, ben vengano altri candidati”

Dic 17, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Mercoledì 17 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 16, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

“Una vita per vincere il cancro”, a Bari la presentazione del libro di Schittulli

Dic 16, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x