‘Colline in movimento’ e premio ‘Danzarte’, sabato 12 luglio al Teatro di Casale Monferrato

Il format artistico e culturale ideato e diretto da Patrizia Campassi, immerso in un territorio meraviglioso come il Monferrato e nelle sue radici sociali, culturali ed economiche, promosso e sostenuto da Comune di Fubine Monferrato, Associazione culturale ArteSuoni e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, punta a valorizzare luoghi antichi e ricchi di fascino attraverso l’arte della Danza.

Le colline sinuosamente si muovono con le loro curve gentili, ricordando pentagrammi musicali e corpi plastici di ballerini, grappoli d’uva che riportano ai movimenti circolari delle danze arcaiche o alla forza di coreografie corali dense di colori e suggestioni. Il meraviglioso Teatro Municipale di Casale Monferrato (sabato 12 alle 21) sarà il luogo d’arte per eccellenza che ospiterà la creatività di importanti coreografi come Mauro Bigonzetti, Michele Merola e Enrico Morelli, per la MM Contemporary Dance Company, compagnia che eccelle anche all’estero e che quest’anno sarà insignita del PREMIO MONFERRATO DANZARTE 2^ Ed. insieme a Claudia D’Antonio e Salvatore Manzo splendidi danzatori Étoiles del prestigioso Teatro San Carlo di Napoli.

Sarà presente anche il Cinema, con la madrina dell’evento Marta Gastini, attrice alessandrina che verrà premiata per la sua attività professionale. Per l’edizione 2025 riceveranno le Borse di studio “Semi D’Arte” 2 studenti del Pole National Supérieur de Danse Rosella Hightower – Cannes, diretta dall’Étoile Paola Cantalupo. Due ragazzi italiani, Serena Manara (19) e Niccoló Colangelo (20), che entreranno a far parte del Cannes Jeune Ballet in settembre.

LE PAROLE – Così la direttrice Patrizia Campassi: “Le Colline in Movimento del Monferrato DanzArte non si fermano, continuando ad elaborare una programmazione mirata alla diffusione della danza. Siamo solo all’inizio di un bellissimo viaggio e il Monferrato è il nostro palcoscenico”.

Così il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, notaio Luciano Mariano: Promuoviamo questo evento culturale che si è arricchito di nuovi stimoli, abbinando danza e cinema, nella spettacolare cornice Teatro Municipale di Casale Monferrato, promuovendo il territorio e valorizzando giovani talenti emergenti. Un progetto che rientra nelle finalità del bando “Musica e dintorni” e che ha dimostrato di saper crescere, grazie a una stretta collaborazione tra pubblico e privato”.

Di seguito il link per scaricare il video della manifestazione 2024 ed il promo dell’edizione 2025: https://wetransfer.com/downloads/bd8027f2b19139409c5e163fbd1896a720250703133033/598bf2ceac22358bf29ba9bc11b2b8ae20250703133055/119ddf?t_exp=1751808633&t_lsid=8fc46a5e-16cf-4db1-8c95-24800cdde0a0&t_network=email&t_rid=YXV0aDB8NjU3MTdmNWUyNDA5MTk2NzNlZjJmYWM1&t_s=download_link&t_ts=1751549455