Attualità Cultura & Eventi Eventi

Musica: è uscito il nuovo singolo del cantautore Aku Boy, dal titolo ‘Supercalifragilistichespiralità’

DiRaimondo Bovone

Dic 17, 2025 , , , , , ,

Supercalifragilistichespiralità” è il nuovo singolo del cantautore AKU BOY, pubblicato dopo l’ottimo riscontro di “Solo con te”. Il brano è distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente, che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero ed è disponibile dal 12 dicembre sulle maggiori piattaforme digitali al seguente link: https://pirames.lnk.to/Supercalifragilistichespiralita

LINK – Per scaricare il materiale sul brano “Supercalifragilistichespiralità” e Aku Boy:  https://drive.google.com/drive/folders/1FmjwksFmVTYLm6NPl94wZ0WgeOQM7pDn?usp=drive_link
CREDITI – Il singolo vede la produzione artistica di Massimo Calabrese Marco Lecci di Musica e Rivoluzione ed è realizzato insieme a Valerio Calisse. Pubblicato dall’ etichetta Lungomare srl. Il Booking è affidato a SGR Music Show Agency: www.sgr.it

Il cantautore Aku Boy racconta così il brano: “Questa canzone nasce dal bisogno di raccontare un amore istintivo, imperfetto, caotico, ma impossibile da lasciar andare. È una corsa continua tra nostalgia e desiderio, tra errori che vorremmo cancellare e promesse che non smettono di tornare”.
BIOGRAFIA – Aku Boy è romano è il suo vero nome è Francesco Chiarle. Nella sua musica troverete  Francesco che in questo momento, per problemi personali, è un ragazzo fragile e con ansie; dall’altra parte Aku quello forte, che ricorda a Francesco che per vedere un arcobaleno non bisogna avere paura di bagnarsi. Per Aku Boy l’identità si costruisce nel tempo e anche lui si evolverà sicuramente in altro perché la musica, per lui, andrà di pari passo con la sua persona. Scrivere, cantare, lavorare e fare questo per tutta la vita è la sua missione. Aku Boy ha bisogno di aprire e chiudere progetti, di trovare un concept, creargli un mondo attorno e buttarlo nella mischia per poi crearne di nuovi. Questo lo fa sentire vivo. L’ artista si sta costruendo una forte fanbase grazie ai suoi live e ad agosto ha aperto i concerti di Centomilacarie e Dardust a Rim – Rimini in musica.

SOCIAL
YouTube: www.youtube.com/@lungomares.r.l.6424 Facebookhttps://www.facebook.com/share/1ANBtupADW/ INSTAGRAMhttps://www.instagram.com/akuboyx/ TikTokhttps://www.tiktok.com/@akuboyx Spotifyhttps://open.spotify.com/artist/2Z9Ndscaccbxjg3Y0sIfkM

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

La presidente Von der Leyen: “E’ il momento dell’indipendenza dell’Europa”

Dic 17, 2025
Attualità Cronaca

Treviso: arrestato 15enne italiano per apologia di terrorismo

Dic 17, 2025
Attualità Cronaca

Gioia Tauro: sequestrati al porto 248 kg di cocaina

Dic 17, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

La presidente Von der Leyen: “E’ il momento dell’indipendenza dell’Europa”

Dic 17, 2025
Attualità Cultura & Eventi Eventi

Musica: è uscito il nuovo singolo del cantautore Aku Boy, dal titolo ‘Supercalifragilistichespiralità’

Dic 17, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Treviso: arrestato 15enne italiano per apologia di terrorismo

Dic 17, 2025
Attualità Cronaca

Gioia Tauro: sequestrati al porto 248 kg di cocaina

Dic 17, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x