Musica: è uscito il nuovo singolo del cantautore Aku Boy, dal titolo ‘Supercalifragilistichespiralità’

“Supercalifragilistichespiralità” è il nuovo singolo del cantautore AKU BOY, pubblicato dopo l’ottimo riscontro di “Solo con te”. Il brano è distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente, che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero ed è disponibile dal 12 dicembre sulle maggiori piattaforme digitali al seguente link: https://pirames.lnk.to/Supercalifragilistichespiralita

LINK – Per scaricare il materiale sul brano “Supercalifragilistichespiralità” e Aku Boy: https://drive.google.com/drive/folders/1FmjwksFmVTYLm6NPl94wZ0WgeOQM7pDn?usp=drive_link

CREDITI – Il singolo vede la produzione artistica di Massimo Calabrese e Marco Lecci di Musica e Rivoluzione ed è realizzato insieme a Valerio Calisse. Pubblicato dall’ etichetta Lungomare srl. Il Booking è affidato a SGR Music Show Agency: www.sgr.it

Il cantautore Aku Boy racconta così il brano: “Questa canzone nasce dal bisogno di raccontare un amore istintivo, imperfetto, caotico, ma impossibile da lasciar andare. È una corsa continua tra nostalgia e desiderio, tra errori che vorremmo cancellare e promesse che non smettono di tornare”.

BIOGRAFIA – Aku Boy è romano è il suo vero nome è Francesco Chiarle. Nella sua musica troverete Francesco che in questo momento, per problemi personali, è un ragazzo fragile e con ansie; dall’altra parte Aku quello forte, che ricorda a Francesco che per vedere un arcobaleno non bisogna avere paura di bagnarsi. Per Aku Boy l’identità si costruisce nel tempo e anche lui si evolverà sicuramente in altro perché la musica, per lui, andrà di pari passo con la sua persona. Scrivere, cantare, lavorare e fare questo per tutta la vita è la sua missione. Aku Boy ha bisogno di aprire e chiudere progetti, di trovare un concept, creargli un mondo attorno e buttarlo nella mischia per poi crearne di nuovi. Questo lo fa sentire vivo. L’ artista si sta costruendo una forte fanbase grazie ai suoi live e ad agosto ha aperto i concerti di Centomilacarie e Dardust a Rim – Rimini in musica.

