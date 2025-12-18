Zelensky: “Con i militari europei meno rischi di una nuova invasione russa”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La presenza di militari europei in Ucraina sarebbe un deterrente e porterebbe a un calo delle possibilità di una nuova invasione da parte russa. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in conferenza stampa a Bruxelles. “Non stiamo dicendo che (queste truppe) devono combattere“, ha precisato Zelensky. Per quanto riguarda invece il piano di pace degli Stati Uniti, il capo dello Stato ucraino è tornato a puntare l’attenzione sulle garanzie di sicurezza, che sono al centro dei negoziati. La stessa fine della guerra, ha detto Zelensky, è legata a questo punto.

-Foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).