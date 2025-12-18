Attualità Alessandrina Eventi Libri

Domani alla 'Vineria Mezzolitro' un pomeriggio di lettura sui 90 anni di Woody Allen, ore 17.45

Tra suggestioni letterarie e cinematografiche, torna l’appuntamento con il Circolo di lettura dell’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, in collaborazione con il Cinefestival Immersi nelle storie e la FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema).
Il gruppo di lettura propone una discussione e un confronto critico sul libro “A proposito di niente”, di Woody Allen (La Nave di Teseo, 2020): un’occasione per rendere omaggio al grande regista, attore, scrittore e appassionato di jazz, che ha compiuto da poco 90 anni.
L’appuntamento è per venerdì 19 dicembre, dalle ore 17.45, alla Vineria Mezzo-Litro di C.so Monferrato 49, Alessandria, per chiacchiere letterarie, letture e un brindisi natalizio in compagnia.
INGRESSO LIBERO.
INFO: [email protected]; www.facebook.com/VoceLuna

LA BIOGRAFIA – Nato a Brooklyn nel 1935, Woody Allen ha iniziato la sua carriera nello spettacolo a 16 anni, scrivendo battute per un giornale di Broadway, e ha continuato a scrivere per la radio, la televisione, il teatro, il cinema e il New Yorker. Ha lasciato la stanza dello scrittore decenni fa per diventare comico nei locali notturni e, da allora, un regista conosciuto in tutto il mondo. Durante 60 anni di cinema, ha scritto e diretto 50 film, recitando in molti di essi. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali, diverse statue sono state erette in suo onore (qualcosa di cui non riuscirà mai a capacitarsi) e i suoi film sono stati studiati nelle scuole e nelle università di tutto il mondo. In “A proposito di niente”, Allen racconta dei suoi primi matrimoni, con una fiamma della giovinezza e poi con l’amata e divertente Louise Lasser, che evidentemente adora ancora. Racconta anche della sua storia e dell’amicizia eterna con Diane Keaton. Descrive la sua relazione personale e professionale con Mia Farrow, che ha dato vita a film divenuti classici fino alla loro burrascosa rottura, per la quale l’industria dei tabloid ancora li ringrazia. Afferma di essere stato il più sorpreso di tutti quando a 56 anni è iniziata una relazione romantica con la ventunenne Soon-Yi Previn, diventata una storia d’amore appassionata e un matrimonio felice che dura da oltre ventidue anni. Ironico, pienamente sincero, pieno di guizzi creativi e non poca confusione, un’icona della cultura mondiale racconta, non richiesto, la propria storia.

Vineria ‘Mezzo Litro’, la titolare Monica Moccagatta

