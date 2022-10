Festa d’autunno a Cabella Ligure Domenica 16 Ottobre

Tradizionalmente nominata come “castagnata” dall’anno scorso l’evento è diventato “Festa d’autunno”, ovvero un contenitore di proposte gastronomiche, di eccellenze di prodotti, di animazione per tutte le età e di cultura.

Dalle ore 10 gli spazi di Piazza della Vittoria si riempiranno di produttori in particolare della Val Borbera, e artigiani che mostreranno i loro lavori. La Pro loco di Cabella Ligure si adopererà per accogliere tutti con un pranzo a base di polenta condita con una ricca offerta di sughi e a partire dalle ore 15 inizierà la vendita delle castagne caldarroste. Parte del ricavato della giornata verrà destinato alla Croce Rossa che opera in valle per le attività di accompagnamento e soccorso.

Per i bambini due laboratori interessanti: al mattino con Hilo tessitura artigianale di Maria Luz Principe (prenotazioni al 3465057552) per imparare a creare con la lana e con il telaio, il pomeriggio l’illustratore Gabriele Pino aiuterà ad esprimere la fantasia con i disegni d’autunno (prenotazioni al 3454161561).

Per mettersi alla prova si potranno cercare i punti “Imparo a …” dove artigiani e artisti saranno a disposizione per insegnare la loro tecnica: impagliare le sedie, creare cestini con i vimini, comporre un erbolario con fiori e piante secche, lavorare con l’uncinetto, dipingere secondo lo stile del Sumie; l’Associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia inoltre introdurrà alla fotografia amatoriale e ad altre attività artistiche di cui il gruppo si fa promotore da molti anni.

Ancora: durante la giornata il gruppo Oxegen intratterrà i presenti con musiche e interviste e gli Scout del Gruppo Novi Ligure offriranno il loro punto di volontariato per l’animazione con i bambini e i ragazzi.

Alle ore 16 presso la sala dell’Albergo Posta il Coordinamento Pro Loco e Associazioni di volontariato della Val Borbera propone una conferenza sul tema “ Le cooperative di comunità – un possibile modello di coesione sociale e di amministrazione del bene comune nei territori montani”, con ospite e relatore Giovanni Teneggi, Direttore Generale di Confcooperative di Reggio Emilia e responsabile del progetto Cooperative di comunità di Confcooperative.

Il tema, estremamente attuale, tratta un fenomeno che si sta sviluppando in tutta Italia, in particolare negli appennini e nelle aree montane: un processo volto a ricostruire il tessuto economico e sociale delle piccole comunità e, tra i tanti altri fattori, anche quello di rispondere allo spopolamento e alla sopravvivenza delle aree interne.

La manifestazione è patrocinata dalla Provincia di Alessandria e dal comune di Cabella Ligure.