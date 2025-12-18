Attualità IN EVIDENZA Science & Technology

Medilabor, una cooperativa che unisce competenze scientifiche e responsabilità sociale

Nata nel 2008 a Cavallermaggiore da un progetto di Daniele Boaglio, Medilabor parte da un’idea precisa: dar vita a un laboratorio di analisi capace di unire rigore scientifico e attenzione alle persone. Nel tempo, la cooperativa – aderente a Confcooperative Piemonte Sud – ha costruito la propria identità su valori solidi come l’etica del lavoro, la trasparenza e la centralità del cliente, con l’obiettivo di offrire servizi accurati, affidabili e allo stesso tempo orientati alla relazione.

Oggi Medilabor SC rappresenta un punto di riferimento per imprese e privati su tutto il territorio nazionale, grazie a una rete di servizi articolata che comprende analisi alimentari (food, bevande, prodotti lattiero-caseari, carni, ortofrutta), analisi ambientali e veterinarie, oltre alla consulenza tecnica e normativa. L’offerta include controlli su acque, emissioni, terreni e mangimi, servizi di consulenza HACCP, certificazioni di qualità volontarie e supporto agli audit e alla formazione del personale.

LE PAROLE – Sottolinea Mario Sacco, Presidente di Confcooperative Piemonte Sud: “Realtà come questa rappresentano in modo concreto il valore della cooperazione sui territori, perché coniugano competenza, responsabilità e attenzione alle persone, dimostrando come il modello cooperativo sia uno strumento efficace per generare sviluppo e occupazione qualificata”.
Spiega Daniele Boaglio, presidente della cooperativa Medilabor: “La forma cooperativa rappresenta per Medilabor un vero valore aggiunto, poiché favorisce una maggiore unione e sinergia tra i soci e i collaboratori. Essere cooperativa significa condividere obiettivi e responsabilità, ma anche costruire un ambiente di lavoro basato su fiducia, partecipazione e senso di appartenenza. È un modello che ci permette di crescere insieme, valorizzando le persone e investendo nel futuro. Inoltre, la struttura cooperativa consente di accedere con più immediatezza al credito e alle opportunità di crescita, favorendo nuovi investimenti in tecnologia, formazione e servizi”.

Medilabor è impegnata nello sviluppo di nuovi accreditamenti e nel potenziamento dei servizi di campionamento e consegna su scala nazionale. Un percorso sostenuto da continui investimenti in tecnologia e strumentazioni di laboratorio, fondamentali per garantire precisione, tempestività e piena conformità alle normative più aggiornate. Guardando al futuro, la cooperativa individua opportunità significative nei settori legati alla sostenibilità e alla sicurezza, ambiti nei quali è già fortemente attiva. Medilabor continua così il proprio percorso di crescita, restando fedele alla missione originaria: essere una cooperativa in cui la competenza scientifica si intreccia con la dimensione umana, al servizio delle imprese, del territorio e della comunità.

