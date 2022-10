L’Alessandria e la sfida inedita col San Donato Tavarnelle, matricola della C. Bisogna fare gol

Si gioca domenica 16 ottobre alle 14.30 al ‘Brilli-Peri’ di Montevarchi.

Altra sfida di fondo classifica per l’Alessandria, che affronta per la prima volta una matricola della serie C, quel San Donato Tavarnelle che arriva da una realtà di 12.000 abitanti facente parte della città metropolitana di Firenze. La squadra nacque nel 2006 e a maggio scorso vinse il girone E della serie D, approdando tra i professionisti.

In classifica i grigi sono ultimi con 3 punti (1 vinta, 6 perse, gol 5-15) mentre i gialloblù toscani sono al 18° posto con 5 punti (1 vinta, 2 pareggiate, 4 perse, gol 4-9). Nelle tre gare giocate fuori casa la squadra di Fabio Rebuffi ha sempre perso senza segnare (1-0, 2-0, 3-0), mentre quella di Lamberto Magrini in casa non ha mai vinto (1-1, 1-2, 0-0, 0-2).

San Donato Tavarnelle – ultimo modulo 3-5-2 (4-3-1-2 nelle prime 4).

– ultimo modulo (4-3-1-2 nelle prime 4). Alessandria – ultimo modulo utilizzato 4-2-3-1 (3-5-2 nelle prime 4).

I PRECEDENTI

Nessuno.

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Francesco D’Eusanio (Faenza)

Assistenti: Michele Fracchiolla (BA) / Gianluca Scardovi (Imola)

4° ufficiale: Andrea Giordani (Aprilia)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. D’Eusanio è al 2° anno in serie C.