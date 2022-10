Si alza il sipario al ritrovato teatro di Ovada

Si alza il sipario del rinnovato Teatro Comunale di Ovada (AL) che dopo più di dieci anni di chiusura, riapre al pubblico intitolato al grande artista ovadese Dino Crocco e con una nuova stagione teatrale organizzata e promossa da Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour in collaborazione con Piemonte dal Vivo e Città di Ovada.

La stagione teatrale 2022/2023 inizia alle 21 di Giovedì 20 Ottobre con Partigiani Sempre! lo spettacolo teatral musicale dedicato alla resistenza, con le musiche e le canzoni composte e suonate da Maurizio Camardi – sassofoni, duduk, tastiere, e dagli Yo Yo Mundi: Paolo Enrico Archetti Maestri, voce e chitarre, corde, Andrea Cavalieri, basso elettrico e voce, Eugenio Merico, batteria e percussioni a far da contrappunto al racconto scritto e interpretato da Massimo Carlotto, voce narrante.

Un intreccio di suoni, ricordi, atmosfere, memoria, echi, narrazioni. Un insieme di voci, mai così fuori dal coro, per uno spettacolo coraggioso e potente. Una storia – di chi si è scelto la parte – che è la madre di tutte le storie, la sorella di ogni resistenza, la figlia di ogni lotta. Una carrellata di episodi noti e meno noti: la strage della Benedicta a Marzabotto, la famiglia monfalconese Fontanot e altre vicende. L’antifascismo come modello fondante dell’Europa dei diritti universali, delle costituzioni democratiche.

La resistenza come fenomeno europeo raccontata attraverso il sacrificio e gli orrori nazifascisti, ma anche attraverso la dimensione ideale, epica, eroica, romantica che ha spinto donne e uomini a ribellarsi e a credere in un percorso di reazione morale e politica, di liberazione.

“Partigiani Sempre!” Ieri come oggi, come proposta politica di continuità tra le generazioni e per imporre una nuova stagione dei diritti, dal lavoro all’emigrazione.

Massimo Carlotto, scrittore di successo, tradotto anche all’estero, oltre che drammaturgo e sceneggiatore per la televisione. Autore di molti romanzi noir, tra cui la serie dell’Alligatore, che ha per protagonista il detective privato Marco Buratti. E’ tradotto in molti Paesi europei ed è vincitore di vari premi, tra cui il Premio Scerbanenco (2002) e Premio Bancarella (2006). Due i film che ha sceneggiato tratti entrambi da suoi libri: Il fuggiasco e Arrivederci amore, ciao. Ha scritto anche per il teatro dove ha portato in scena anche suoi libri, ed ha curato la sceneggiatura di “Morte di un confidente” un film poliziesco della serie tv “Crimini” trasmessa da Raidue.

Yo Yo Mundi, storica band della canzone d’autore e del rock-folk italiano. Vengono dal Monferrato, la terra di Luigi Tenco, delle canzoni di Paolo Conte, dei racconti di Pavese, Lajolo, Monti e Fenoglio e sono in attività da 31 anni. Artefici instancabili di un girovagare in lungo e in largo per la penisola tra concerti, reading, spettacoli teatrali, sonorizzazioni, hanno spesso varcato gli italici confini.

Maurizio Camardi sassofonista, direttore artistico e compositore italiano. Suona il sassofono tenore e soprano, il duduk ed è attivo da 30 anni nei generi jazz, musica classica e world music. Dal 2000 si occupa di musiche per teatro, collaborando con vari autori tra i quali Massimo Carlotto, Carlo Lucarelli, Gian Antonio Stella, Fabrizio Gatti. Ha al suo attivo dieci CD a proprio nome e numerose altre collaborazioni discografiche.

La stagione teatrale 2022/23 del Teatro comunale Dino Crocco di Ovada è organizzata da Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

TEATRO COMUNALE “DINO CROCCO”

C.so Martiri Libertà 10

15076 – Ovada (AL)

ORARI DI APERTURA DELLA BIGLIETTERIA:

il sabato mattina dalle ore 10 alle 12

nelle serate di spettacolo dalle ore 19.30

PER INFORMAZIONI:

+39 0143 1922311 nei giorni di apertura della biglietteria e degli spettacoli

+39 379 2109245 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12

www.teatrocomunaleovada.it