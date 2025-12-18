Attualità IN EVIDENZA Video

UE, il vicepresidente Fitto: "Semplificare e ridurre le barriere del mercato interno"

Di

Dic 18, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “L’Europa deve muoversi in due direzioni: la prima è quella della semplificazione, della riduzione delle barriere del mercato interno, la seconda è quella di mettere in campo una interlocuzione con gli altri mercati a livello internazionale. E’ un lavoro che stiamo facendo, non è facile. La Commissione europea ha messo in campo segnali di cambiamento e, soprattutto, di adeguamento agli scenari nuovi di fronte ai quali ci troviamo e per i quali è necessario riadeguare le nostre proposte e la nostra azione”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario europeo per la politica regionale e di coesione, Raffaele Fitto, a margine della Conferenza delle Regioni.
