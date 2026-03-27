Palazzo Cuttica: domani alle 16.30 Chiara Montani presenta il libro “Il destino di Sofonisba”

Sabato 28 marzo, a partire dalle ore 16.30, al Museo Civico di Palazzo Cuttica (via Parma1, Alessandria), nell’ambito della rassegna “Marzo Donna” promossa dalla Città di Alessandria e dalla Consulta Pari Opportunità, l’Associazione di cultura cinematografica e umanistica La Voce della Luna, in collaborazione con ASM Costruire Insieme, Cinefestival Immersi nelle storie, FICC (Federazione italiana Circoli del Cinema), Amici ed ex Allievi L.S. G. Galilei, Associazione SpazioIdea, CIF (Centro Italiano Femminile), D.I.V.A., I più fragili tra i deboli/Giallo come il miele, Unitre Alessandria, organizza la presentazione del romanzo di Chiara Montani “Il destino di Sofonisba” (Neri Pozza, 2025), dedicato alla pittrice e ritrattista tardo rinascimentale Sofonisba Anguissola, una tra le prime artiste ad estendere la loro fama a livello europeo.

Dopo i saluti e l’introduzione, la critica cinematografica Barbara Rossi e la funzionaria Francesca Liotta dialogheranno con l’autrice sulla genesi del romanzo e la modernissima figura della Anguissola.

INGRESSO LIBERO.

INFO – [email protected] – [email protected]

Uno degli ingressi del Museo di Palazzo Cuttica