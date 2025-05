Martedì 13 maggio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Stevie Wonder (1950), Usa, cantante e polistrumentista.

Cieco dalla nascita per retinopatia da parto prematuro, peggiorata da troppo ossigeno nell’incubatrice, è una icona della ‘black music’. Ha regalato splendide sonorità ‘soul’ e ‘pop’, passando per ‘funky’ e ‘reggae’. Bambino prodigio, a 4 anni suonava il piano, a 11 fu soprannominato ‘Wonder’ (meraviglia), a 13 era nella classifica ‘Billboard’. Ha una grande voce, suona chitarra, basso, tastiera, batteria, percussioni, armonica a bocca. Vinse l’Oscar ’85 (‘I just call to say I love you’), 25 Grammy e 11 American Awards. Con 38 album ha venduto oltre 120 milioni di dischi. ‘Messaggero di pace’ ONU (’09), nel ’14 ricevette da Obama la ‘Presidential Medal of Freedom’. Per lui 3 mogli: Syreeta Wright (’70-’72), Millard Morris (’01-’15), Tomeeka Robyn Bracy (’17).