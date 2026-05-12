Ad Alessandria la 3^ ‘Motopasseggiata nella Storia’, domenica 17 maggio in piazza Libertà

Domenica 17 maggio 2026, dalle ore 8 in piazza della Libertà, si terrà la 3ª edizione della “Motopasseggiata nella Storia”, iniziativa dedicata alla valorizzazione del territorio, attraverso il connubio tra passione per i motori e scoperta del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, organizzata dal “VCC P. Bordino” di Alessandria. Nel corso delle passate edizioni, la “Motopasseggiata” ha saputo coniugare l’interesse per i veicoli con la promozione delle eccellenze locali, offrendo ai partecipanti esperienze che uniscono storia, tradizione e sviluppo locale. Un format che si è progressivamente consolidato, confermando il crescente interesse verso iniziative capaci di attrarre pubblico anche da fuori Città. Questa terza edizione si propone di coinvolgere motociclisti, associazioni e cittadinanza in una giornata all’insegna della scoperta e della socialità. Il programma prevede un itinerario attraverso luoghi di interesse storico e paesaggistico, con momenti di sosta e approfondimento culturale.

LE PAROLE – Così il presidente del “Club Veteran Car Bordino Alessandria”, Antonio Traversa: “La ‘Motopasseggiata nella Storia’ rappresenta un’occasione per unire la passione per i motori alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze storiche e paesaggistiche. Siamo soddisfatti della crescente partecipazione registrata nelle passate edizioni e pronti a vivere anche quest’anno una giornata all’insegna della socialità, della cultura e della condivisione”.