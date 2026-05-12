Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Ad Alessandria la 3^ ‘Motopasseggiata nella Storia’, domenica 17 maggio in piazza Libertà

DiRaimondo Bovone

Mag 12, 2026 , , , , ,

Domenica 17 maggio 2026, dalle ore 8 in piazza della Libertà, si terrà la 3ª edizione della “Motopasseggiata nella Storia”, iniziativa dedicata alla valorizzazione del territorio, attraverso il connubio tra passione per i motori e scoperta del patrimonio storico, culturale e paesaggistico, organizzata dal “VCC P. Bordino” di Alessandria. Nel corso delle passate edizioni, la “Motopasseggiata” ha saputo coniugare l’interesse per i veicoli con la promozione delle eccellenze locali, offrendo ai partecipanti esperienze che uniscono storia, tradizione e sviluppo locale. Un format che si è progressivamente consolidato, confermando il crescente interesse verso iniziative capaci di attrarre pubblico anche da fuori Città. Questa terza edizione si propone di coinvolgere motociclisti, associazioni e cittadinanza in una giornata all’insegna della scoperta e della socialità. Il programma prevede un itinerario attraverso luoghi di interesse storico e paesaggistico, con momenti di sosta e approfondimento culturale.

LE PAROLE – Così il presidente del “Club Veteran Car Bordino Alessandria”, Antonio Traversa: “La ‘Motopasseggiata nella Storia’ rappresenta un’occasione per unire la passione per i motori alla scoperta del territorio e delle sue eccellenze storiche e paesaggistiche. Siamo soddisfatti della crescente partecipazione registrata nelle passate edizioni e pronti a vivere anche quest’anno una giornata all’insegna della socialità, della cultura e della condivisione”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Truffa aggravata sul Superbonus a Torino, sequestrati 7 milioni

Mag 12, 2026
IN EVIDENZA

Sequestro da 1,5 milioni a Napoli a una società di assistenza agli anziani

Mag 12, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Ad Alessandria la ‘Festa di Borgo Rovereto’, sabato 16 e domenica 17 maggio

Mag 12, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

TOP NEWS

Iran, Trump “Il cessate il fuoco è un malato terminale in terapia intensiva”

Mag 12, 2026
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Ad Alessandria la 3^ ‘Motopasseggiata nella Storia’, domenica 17 maggio in piazza Libertà

Mag 12, 2026 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Truffa aggravata sul Superbonus a Torino, sequestrati 7 milioni

Mag 12, 2026
IN EVIDENZA

Sequestro da 1,5 milioni a Napoli a una società di assistenza agli anziani

Mag 12, 2026
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x