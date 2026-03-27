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Alla scoperta dell’uliveto urbano con CIA per ‘Marzo Donna’: domani alle 16 si parte da piazza Genova

DiRaimondo Bovone

Mar 27, 2026 , , , , , ,

CIA Alessandria-Asti organizza un evento aperto al pubblico nell’ambito del Marzo Donna (promosso dal Comune di Alessandria, Assessorato/Consulta Comunale Pari Opportunità) dedicato all’olio e all’imprenditoria femminile, in programma sabato 28 marzo dalle ore 16.
Il titolo dell’iniziativa è “Donne Imprenditrici: Belle come un fiore, forti come un ulivo: agricoltura, arte, bellezza”, e CIA sarà in collaborazione con alcuni partner.

Gabriella D’Amico

IL RITROVO – Alle ore 16 in piazza Genova ad Alessandria, presso l’uliveto urbano, la socia CIA Gabriella D’Amico spiegherà la storia dell’uliveto e la nascita del progetto.
Alle 16.30, sosta nella gelateria  Pieruz dove sarà inaugurato uno spazio espositivo permanente dedicato alle donne e all’agricoltura.
Alle ore 17 ci si sposterà nel punto vendita “Duemondi” in via Dante 8 delle imprenditrici Gabriella D’Amico e Stefania De Carlis, in cui sarà allestita la mostra degli artisti Frenz CutticaFiorenzo CasaranoDaniele RobottiDonatella Tiberti. Sarà inoltre presentato il libretto “Quando le donne non conoscevano il mare”, una testimonianza di donne, agricoltura e natura, stampato a titolo di beneficenza dalla Litografia Viscardi. Ci sarà una raccolta fondi a offerta libera a favore del centro antiviolenza  Me.Dea, rappresentata sul posto da alcune operatrici.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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