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Iran, Trump “Guerra finirà a breve, non abbiamo bisogno di aiuto della Cina”

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Mag 12, 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Con l’Iran faremo un buon accordo. Vediamo che succede. In un modo o in un altro tutto andrà bene per il popolo americano e anche per quello iraniano”.
Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di partire per la Cina. “Abbiamo battuto l’Iran in maniera rotonda, il blocco è stato efficace al 100%. L’Iran non avrà mai un’arma nucleare, noi non facciamo giochini e loro non arriveranno mai a un’arma nucleare”, ha aggiunto. “Faremo tutto il necessario, la guerra finirà a breve e i prezzi del petrolio scenderanno. Abbiamo centinaia di petroliere pronte a uscire da Hormuz”, ha poi risposto a chi gli chiedeva se i prezzi del petrolio scenderanno a breve. Quanto alla visita in Cina, Trump ha sottolineato che “con Xi andiamo d’accordo, vedrete che succederanno tante belle cose e questo viaggio sarà entusiasmante. Non abbiamo bisogno dell’aiuto della Cina per sconfiggere l’Iran. Ho parlato con Xi, entrambi non vediamo l’ora di vederci, andrà tutto bene”.
(ITALPRESS).
-Foto: xp6/Italpress-

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