Ospedale di Alessandria: domenica 17 maggio nel cortile le ‘Oasi della salute’, dalle 9 alle 17

Nel cortile dell’Ospedale Civile screening gratuiti, attività sportive e momenti informativi

In occasione dell’iniziativa regionale “Le Oasi della Salute”, domenica 17 maggio l’Ospedale–Universitario di Alessandria partecipa alla giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare, promossa dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, portando nel cuore dell’Ospedale un programma articolato di attività gratuite rivolte alla cittadinanza. L’appuntamento coinvolge 15 piazze piemontesi con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla prevenzione, favorire l’accesso a controlli gratuiti e promuovere una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita.

Ad Alessandria l’iniziativa si svolgerà dalle ore 9 alle ore 17 nel cortile interno del Presidio Civile dell’Ospedale, in via Venezia 18, trasformato per l’occasione in uno spazio aperto alla comunità, pensato come luogo di benessere, incontro e condivisione.

Nell’oasi screening sarà possibile effettuare gratis controlli mirati, tra cui la rilevazione della glicemia capillare e del profilo lipidico, l’elettrocardiogramma a riposo, l’ecocardiografia e l’ecocolordoppler dei tronchi sovraortici per i cittadini con fattori di rischio elevato.

Nell’oasi nutrizione ci sarà uno spazio dedicato alla promozione di stili di vita sani, con la possibilità di calcolare l’indice di massa corporea, misurare la circonferenza addominale e ricevere indicazioni pratiche su una corretta alimentazione.

L’oasi sport proporrà, tra le 10 e le 16, brevi sessioni di attività fisica aperte a tutti, tra cui camminata metabolica, Tai Chi (al mattino) e momenti informativi sul Pilates del pavimento pelvico.

L’oasi informativa ospiterà, dalle 10.30 alle 16, una serie di interventi brevi dedicati alla prevenzione e alla ricerca, con il contributo degli specialisti aziendali.

Sarà inoltre possibile assistere alle dimostrazioni della Croce Rossa Italiana, con simulazioni di massaggio cardiaco e procedure di primo soccorso, e incontrare le associazioni del territorio, tra cui ADAL, Cittadinanzattiva e Luce sulla Ricerca, impegnate rispettivamente nella prevenzione e gestione del diabete, nella promozione dei diritti dei pazienti e partecipazione civica e nella promozione delle attività di ricerca condotte dal DAIRI.

Completano il percorso le aree dedicate al relax e ristoro, pensate per offrire ai partecipanti un momento di pausa all’interno della giornata.

Ogni cittadino riceverà una scheda di accettazione che consentirà di seguire, in modo guidato e completamente gratuito, le diverse tappe del percorso tra le oasi, costruendo un’esperienza personalizzata di prevenzione.

LE PAROLE – Così il dott. Gioel Gabrio Secco, responsabile di Emodinamica dell’Ospedale: “La prevenzione cardiovascolare è uno degli strumenti più efficaci per ridurre l’impatto delle malattie croniche e migliorare la qualità della vita. Offrire screening gratuiti e momenti informativi permette di intercettare precocemente i fattori di rischio e di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di controlli regolari e stili di vita corretti”.