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Ad Alessandria la ‘Festa di Borgo Rovereto’, sabato 16 e domenica 17 maggio

DiRaimondo Bovone

Mag 12, 2026 , , , ,

Torna sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 la Festa di “Borgo Rovereto”, tradizionale e atteso appuntamento che anima uno dei quartieri più caratteristici della Città, valorizzandone l’identità storica, culturale e commerciale. La manifestazione, uno degli eventi più partecipati del calendario cittadino, promuove Borgo Rovereto come luogo di incontro, creatività e socialità. Nel corso degli anni, la Festa ha coniugato tradizione e innovazione, riscoprendo le radici storiche del Borgo abbinate ad iniziative culturali, esposizioni artistiche, musica dal vivo, mercatini, proposte enogastronomiche e attività per ogni età.

LE PAROLE – Così la presidente dell’Associazione “Borgo Rovereto Community”, Liza Lombardo: “La Festa di Borgo Rovereto nasce dalla volontà condivisa di associazioni, commercianti, comunità e residenti di valorizzare l’identità e la vitalità del quartiere, rinnovando una tradizione storica nel ricordo di Mariella Bertolotti. Due giornate di eventi diffusi animeranno il Borgo con iniziative culturali, musica e teatro, affiancate dalla promozione del commercio locale e delle eccellenze del territorio”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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