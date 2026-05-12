Ad Alessandria la ‘Festa di Borgo Rovereto’, sabato 16 e domenica 17 maggio

Torna sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 la Festa di “Borgo Rovereto”, tradizionale e atteso appuntamento che anima uno dei quartieri più caratteristici della Città, valorizzandone l’identità storica, culturale e commerciale. La manifestazione, uno degli eventi più partecipati del calendario cittadino, promuove Borgo Rovereto come luogo di incontro, creatività e socialità. Nel corso degli anni, la Festa ha coniugato tradizione e innovazione, riscoprendo le radici storiche del Borgo abbinate ad iniziative culturali, esposizioni artistiche, musica dal vivo, mercatini, proposte enogastronomiche e attività per ogni età.

LE PAROLE – Così la presidente dell’Associazione “Borgo Rovereto Community”, Liza Lombardo: “La Festa di Borgo Rovereto nasce dalla volontà condivisa di associazioni, commercianti, comunità e residenti di valorizzare l’identità e la vitalità del quartiere, rinnovando una tradizione storica nel ricordo di Mariella Bertolotti. Due giornate di eventi diffusi animeranno il Borgo con iniziative culturali, musica e teatro, affiancate dalla promozione del commercio locale e delle eccellenze del territorio”.