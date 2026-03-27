Alla Fondazione CRAL presentato il Concorso ‘Città di Acqui Terme’ con 2 premi: Poesia e Fotografia

Al via la 18^ edizione del Concorso Internazionale di poesia “Città di Acqui Terme”. Premio e Festival promossi dall’Associazione Archicultura. Il Concorso 2026 si presenta con 2 bandi di concorso: l’ormai tradizionale Premio di Poesia e il più giovane Premio di Fotografia, quest’anno alla 4^ edizione.

Il Festival, complementare ai Premi, arricchirà le giornate del Concorso, tramite conferenze e incontri con ospiti d’eccezione donando alla cittadinanza un’esperienza culturale ampia e di qualità.

Il Premio di Poesia si articola in 5 sezioni, di cui 3 distinte per fasce d’età corrispondenti ai segmenti della scuola elementare, media e superiore, più 1 per gli adulti e 1 a tema.

La giuria, poi, selezionerà le raccolte poetiche più significative degli ultimi anni, premiando 2 opere: la raccolta di un autore giovane o esordiente, e quella di un autore già affermato. La giuria dei giornalisti attribuirà il premio “La Stampa” ad uno dei testi finalisti della sezione adulti e di quella a tema.

Il Premio di fotografia, ideato dai più giovani soci di Archicultura, è suddiviso a sua volta in 5 sezioni: una per i giovanissimi 13-20 anni e altre 4 a tema. A legare il Premio di poesia, di fotografia e il Festival culturale 2026 sarà un tema sempre attuale e variamente declinabile: la Memoria.

Le opere dovranno essere inviate entro il 21 aprile 2026 presso Associazione Archicultura – Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, casella postale n. 78, 15011 Acqui Terme (AL).

Le specifiche sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/61127267413 e sul sito web www.associazionearchicultura.it

Le giornate di premiazione si svolgeranno nei giorni 5-6 settembre 2026.

LE PAROLE – Così il presidente della Fondazione, notaio Luciano Mariano: “La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è partner di questo interessante progetto culturale che negli anni ha saputo crescere, innovarsi e coinvolgere un pubblico sempre più ampio. È un evento che arricchisce il calendario di eventi di Acqui Terme e, al contempo, offre una stimolante occasione di confronto a tutti coloro che si cimentano nell’arte della poesia e in quella della fotografia. Inoltre, i l tema scelto per l’edizione 2026, la Memoria, rappresenta un invito prezioso a riflettere sulle nostre radici e sul valore delle storie individuali e collettive”.

Serena Panaro, presidente di Archicultura, sottolinea: “Il Premio di poesia è aperto ad autori di ogni età, in modo da favorire l’accostarsi alla scrittura anche da parte dei più piccoli. Il Premio di anno in anno, ha visto un costante aumento del numero dei partecipanti, di diversa provenienza, italiani e non solo. Inoltre siamo molto felici della crescita del Premio di fotografia, che arricchisce il panorama della manifestazione e auspichiamo che alla 4^ edizione possa affermarsi e crescere ulteriormente, affermandosi a livello nazionale, dopo l’incoraggiante avvio degli anni precedenti”.

CREDITI – L’iniziativa è coorganizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dal Comune di Acqui Terme; sponsorizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, dall’Istituto Nazionale dei Tributaristi e patrocinato da Wikipoesia, dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Alessandria, dal Comune di Acqui Terme e dall’Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Collaborano con il Concorso la Fondazione Pavese e il Premio Guido Gozzano-Augusto Monti. Radiogold è mediapartner dell’evento.