Attualità Alessandrina Eventi Spettacoli

Monastero Bormida: sabato 28 marzo il Teatro Comunale ospita ‘La notte dei cantautori’

DiRaimondo Bovone

Mar 26, 2026 , , , , , ,

La stagione Teatro nelle Valli Bormida 2025/2026 prosegue con una serata dedicata alla grande canzone d’autore italiana. Sabato 28 marzo, al Teatro Comunale di Monastero Bormida, alle ore 21 comincia ‘La notte dei cantautori’, concerto-spettacolo ideato e interpretato da Marco D’Angeli. Lo spettacolo rende omaggio ai grandi maestri della nostra musica, Dalla, De André, Battisti/Mogol, Gaber, Bertoli, Vecchioni, De Gregori, Bennato, Rino Gartano, Battiato e altri protagonisti di una stagione irripetibile della canzone italiana.

Sul palco Marco D’Angeli guida il pubblico in un viaggio musicale e narrativo che alterna brani eseguiti dal vivo, racconti e aneddoti, intrecciando musica e parole in una serata fatta di emozioni, poesia e memoria. Ad accompagnarlo una band di musicisti che restituisce dal vivo l’energia e la profondità di questo repertorio: Maurizio Miotello (chitarre e cori), Francesco Iannocca (tastiere), Antonio Filigno  (batteria), Angelo Cannarozzo (batteria). Lo spettacolo è intenso e coinvolgente, celebrando la potenza evocativa della canzone d’autore, tra suoni, ricordi e nuove interpretazioni.

INFO – Sabato 28 marzo 2026 – ore 21 – Monastero Bormida (AT) – Teatro Comunale – Via Marconi 19
Prenotazioni 389-0576 711 – [email protected][email protected]
Biglietti online – https://www.mailticket.it/evento/49870/la-notte-dei-cantautori

CREDITI – Una stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito, con il Comune di Spigno Monferrato, il Comune di Monastero Bormida, il Comune di Cortemilia e con il sostegno di Banca di Asti.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Eventi IN EVIDENZA Video

Musica: è uscito il video del nuovo singolo di Aku Boy, dal titolo ‘Gol di tacco’

Mar 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Eventi IN EVIDENZA Video

Musica: Istentales, il nuovo singolo ‘Promesse mascherate’ contro la violenza sulle donne

Mar 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Manutenzione dei boschi: per Coldiretti serve modificare la gestione per tutelarli

Mar 25, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi Spettacoli

Monastero Bormida: sabato 28 marzo il Teatro Comunale ospita ‘La notte dei cantautori’

Mar 26, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Guerra: ondata di missili balistici dall’Iran contro Israele, 6 feriti

Mar 26, 2026
Attualità Cronaca Video

Bari: sequestrati rettili pericolosi nascosti in casa, denunciato un pregiudicato irreperibile

Mar 26, 2026
Attualità Eventi IN EVIDENZA Video

Musica: è uscito il video del nuovo singolo di Aku Boy, dal titolo ‘Gol di tacco’

Mar 26, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x