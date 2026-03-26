Monastero Bormida: sabato 28 marzo il Teatro Comunale ospita ‘La notte dei cantautori’

La stagione Teatro nelle Valli Bormida 2025/2026 prosegue con una serata dedicata alla grande canzone d’autore italiana. Sabato 28 marzo, al Teatro Comunale di Monastero Bormida, alle ore 21 comincia ‘La notte dei cantautori’, concerto-spettacolo ideato e interpretato da Marco D’Angeli. Lo spettacolo rende omaggio ai grandi maestri della nostra musica, Dalla, De André, Battisti/Mogol, Gaber, Bertoli, Vecchioni, De Gregori, Bennato, Rino Gartano, Battiato e altri protagonisti di una stagione irripetibile della canzone italiana.

Sul palco Marco D’Angeli guida il pubblico in un viaggio musicale e narrativo che alterna brani eseguiti dal vivo, racconti e aneddoti, intrecciando musica e parole in una serata fatta di emozioni, poesia e memoria. Ad accompagnarlo una band di musicisti che restituisce dal vivo l’energia e la profondità di questo repertorio: Maurizio Miotello (chitarre e cori), Francesco Iannocca (tastiere), Antonio Filigno (batteria), Angelo Cannarozzo (batteria). Lo spettacolo è intenso e coinvolgente, celebrando la potenza evocativa della canzone d’autore, tra suoni, ricordi e nuove interpretazioni.

INFO – Sabato 28 marzo 2026 – ore 21 – Monastero Bormida (AT) – Teatro Comunale – Via Marconi 19

Prenotazioni 389-0576 711 – [email protected] – [email protected]

Biglietti online – https://www.mailticket.it/evento/49870/la-notte-dei-cantautori

CREDITI – Una stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito, con il Comune di Spigno Monferrato, il Comune di Monastero Bormida, il Comune di Cortemilia e con il sostegno di Banca di Asti.