Musica: è uscito il video del nuovo singolo di Aku Boy, dal titolo ‘Gol di tacco’

Il video ufficiale del singolo “GOL DI TACCO” del cantautore AKU BOY è dallo scorso 20 Marzo on line sul canale YouTube Lungomare srl a questo link: https://youtu.be/2Pj8JeUREmA

“Gol di tacco”, è il nuovo singolo del cantautore AKU BOY, pubblicato dopo l’ottimo riscontro dei brani “Solo con te” e “Supercalifragilistichespiralità”. Il brano è distribuito da Pirames International, società leader nella distribuzione digitale di musica indipendente che collabora con i principali store e piattaforme streaming in Italia e all’estero ed è disponibile dal 6 marzo sulle maggiori piattaforme digitali al seguente link: https://pirames.lnk.to/GOLDITACCO

LE PAROLE – Sul video Aku Boy racconta: “Ho conosciuto due mesi fa Christian Dei, il regista, non ci andava di girare un videoclip con il cliché super rivisto dove la protagonista è una ragazza o il calcio. Poi lui mi ha raccontato di un cortometraggio che aveva girato con degli attori, nel quale uno interpretava il passato, uno il presente e uno il futuro. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che avremmo realizzato insieme il video in cui gli attori dovrebbero rappresentare appunto il mio passato, il mio presente e il mio futuro”.

CREDITI – Autori: Francesco Chiarle – Valerio Calisse – Produced by: Massimo Calabrese e Marco Lecci con Valerio Calisse per Musica e Rivoluzione S.a.s. e Vittorio Costa per Lungomare srl – Casa Discografica: Lungomare – Edizioni: Lungomare srl / Musica e Rivoluzione S.a.s. –

CANALI SOCIAL di AKU BOY

Instagram: https://www.instagram.com/akuboyx/

TikTok: https://www.tiktok.com/@akuboyx

Spotify: https://open.spotify.com/artist/2Z9Ndscaccbxjg3Y0sIfkM