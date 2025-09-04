A Valenza si mangia per strada, dal 5 al 7 settembre, con la tappa dello ‘Street Food’

Da venerdì 5 a domenica 7 settembre Valenza Po diventa protagonista di un evento unico, ospitando la 103ª tappa dell’International Street Food, la più importante rassegna gastronomica itinerante d’Italia ideata e organizzata da Alfredo Orofino, il “Re dello Street Food”.

Per 3 giorni viale Oliva si trasformerà in un autentico palcoscenico del gusto con i migliori food truck italiani e internazionali, piatti tipici e birrifici artigianali provenienti da tutto il mondo. Una festa del gusto, della convivialità e della scoperta che unisce tradizione e innovazione.

La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Valenza e a ingresso gratuito, sarà

aperta venerdì 5 settembre dalle ore 18 alle 24, mentre sabato 6 e domenica 7 settembre

il pubblico potrà accedere dalle 12 alle 24, vivendo così appieno l’atmosfera unica dell’evento, sia di giorno che nella notte estiva.