Quartiere Cristo, torna il Teatro all’aperto: 29 agosto, 4 settembre e 9 ottobre

DiRaimondo Bovone

Ago 27, 2025 , , , ,
La compagnia Teatro D'Appendice

Una tradizione che si ripete riscuotendo un grande successo di pubblico. Il Teatro all’aperto al Quartiere Cristo, promosso da Associazione Alessandria Sud, Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo e la Pro Loco Lisòndria 1168, torna protagonista con 3 appuntamenti.

La Compagnia Notte Magica

VENERDI’ 29 AGOSTO – ORE 21 – presso il Giardino Estivo della Soms (corso acqui 158), la Compagnia Teatro D’Appendice presenta “Ti Amo…o qualcosa del genere” di Diego Ruiz. Alle ore 19 apericena Piemont con antipasti piemontesi, crostini con salsiccia, agnolotti al plin, bunnet, acqua e vino.
Prenotazioni ai numeri: 328-0319579 oppure 348-8508064. 
GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE – ORE 21 – in Piazza Campora La Compagnia Notte Magica presenta “Così Ridevano”, sketch storici della comicità italiana.  Dalle ore 19 aperitivo in Piazza, presso l’Angolo di Raffaella Paella e Sangria su prenotazione (371-6460193); presso il Cafè Bistrot aperitivo con ricco buffet e consumazione con prenotazione (345-3534075).
GIOVEDI’ 9 OTTOBRE – ORE 21 – per la Festa del Cristo, al Centro d’incontro di via San Giovanni Evangelista, la Compagnia Teatrale Fubinese propone la commedia “Quelli dell’altra sponda”. 

La Compagnia Teatrale Fubinese

