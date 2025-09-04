Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Torna la lotteria di Solidal per la Ricerca in occasione di ALEcomics

Anche quest’anno Solidal per la Ricerca rinnova la sua partecipazione ad ALEcomics, il festival dedicato al fumetto, al cosplay, al gaming e alla cultura pop, in programma sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 presso la Cittadella di Alessandria.
Grazie alla collaborazione con il comitato direttivo di ALEcomics, sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria solidale al prezzo di 3 €, sostenendo il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria scrivendo al numero 392-0611270 e allo stand di Solidal che sarà presente all’iniziativa.

Anche quest’anno i primi 3 premi saranno delle tavole originali realizzate da illustratori del territorio appositamente per la ricerca: la prima opera è di Sergio Cabella, la seconda di Andrea Musso e la terza di Lele Gastini. Poi, fino al premio 22, si tratterà invece di libri, fumetti, giochi e puzzle donati dalla libreria Il Libraccio di Alessandria e dalla Giunti.

Il ricavato della lotteria sarà interamente devoluto alle attività di ricerca del DAIRI, diretto da Antonio Maconi. L’estrazione dei numeri vincenti è prevista per mercoledì 17 settembre, e i risultati verranno resi noti tramite il sito sella Fondazione Solidal.

Durante il weekend dell’evento, il 6 e il 7 settembre, presso lo stand di Solidal per la Ricerca sarà anche possibile trovare le riproduzioni dell’opera che Sio ha realizzato appositamente come 1° premio della lotteria 2024 con un’offerta minima di 10 euro ciascuna e le spillette con il dr. Culocane, uno dei noti personaggi dell’illustratore e youtuber, con un’offerta minima di 1 euro.
INFO – https://www.fondazionesolidal.it/solidal-e-alecomics-ancora-insieme-per-la-ricerca/ .

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

