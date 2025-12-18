Il Presepe del Movimento Cristiano Lavoratori in piazza Gambarina: domani la benedizione del vescovo

Il presepe del Movimento Cristiano Lavoratori, che ha radici negli anni ’70 del secolo scorso, quando ogni anno veniva allestito nell’atrio della stazione ferroviaria, sarà benedetto domani, venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 17, dal vescovo di Alessandria mons. Guido Gallese.

LA STORIA – Dopo l’esperienza in stazione, per alcuni anni il Presepe non fu allestito, dopo atti di vandalismo e furto di alcune statue. Ma la tradizione riprese a Natale 2007, quando, con una sua autonoma capanna, venne collocato in piazza Libertà (lato via Dante), davanti all’ex Banca d’Italia. Da lì in avanti fu sempre esposto dall’8 dicembre al 2 febbraio: dopo piazza Libertà, piazzetta della Lega e piazza del Duomo. Dal 2013 al 2018, il presepio MCL prese vita a Basaluzzo, grazie alla disponibilità del sindaco Gianfranco Ludovici. ​Tornò ad Alessandria nel 2019, con il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco. E quest’anno è tornato in piazza Gambarina, anche con il patrocinio del Comune, grazie alla preziosa collaborazione del sindaco Giorgio Abonante, allestito insieme all’Associazione Amici del Museo della Gambarina.

Come avviene da alcuni anni, il Presepio MCL ha un tema: Il Presepe nel Presepe. Ciò per attirare l’attenzione al presepe come simbolo del Natale e della cristianità, per significare come la nostra città dedichi molti spazi al Presepe, coma nel caso della Fondazione Cassa di Risparmio che espone presepi napoletani di grande valore nel cortile coperto.