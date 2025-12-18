Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Polizia Locale in Piemonte: 40 nuovi agenti presto in servizio nei Comuni

DiRaimondo Bovone

Dic 18, 2025 , , ,

Si è svolta martedì 16 dicembre, nella suggestiva cornice del Castello Visconteo Sforzesco di Novara, la cerimonia conclusiva del 98° Corso Regionale di Formazione per Agenti di Polizia Locale, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Novara.
Il corso ha coinvolto 40 agenti neo-assunti, provenienti da 19 Comuni piemontesi, articolato in 360 ore di formazione teorico-pratica, affrontando Codice della Strada, Codice Penale, infortunistica stradale, normativa sul commercio, sicurezza operativa, tecniche di segnalazione manuale e metodo di prossimità, orientato a rafforzare il rapporto di fiducia tra Polizia Locale e comunità di riferimento.

Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale Enrico Bussalino, il sindaco di Novara Alessandro Canelli, il comandante della Polizia Locale di Novara Paolo Cortese e il prefetto di Novara Francesco Garsia. Durante la cerimonia sono state consegnate le placche di servizio ai nuovi agenti e, come da tradizione, la giornata si è conclusa con il lancio del cappello da parte dei partecipanti.

LE PAROLE – Così l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico Bussalino: Puntare sulla formazione significa rafforzare la professionalità della Polizia Locale, garantendo servizi più efficienti e consolidando il rapporto di fiducia con i cittadini. La Regione Piemonte continuerà a sostenere gli enti locali nel potenziamento della Polizia Locale, affiancandoli con bandi dedicati a migliorare dotazioni, mezzi ed equipaggiamenti”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Eventi Libri

Domani alla ‘Vineria Mezzolitro’ un pomeriggio di lettura sui 90 anni di Woody Allen, ore 17.45

Dic 18, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Viaggiando

La Regione Piemonte finanzia i defibrillatori nei rifugi di montagna e forma i gestori

Dic 18, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 18 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 17, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Polizia Locale in Piemonte: 40 nuovi agenti presto in servizio nei Comuni

Dic 18, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi Libri

Domani alla ‘Vineria Mezzolitro’ un pomeriggio di lettura sui 90 anni di Woody Allen, ore 17.45

Dic 18, 2025 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Viaggiando

La Regione Piemonte finanzia i defibrillatori nei rifugi di montagna e forma i gestori

Dic 18, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 18 dicembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Dic 17, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x