Polizia Locale in Piemonte: 40 nuovi agenti presto in servizio nei Comuni

Si è svolta martedì 16 dicembre, nella suggestiva cornice del Castello Visconteo Sforzesco di Novara, la cerimonia conclusiva del 98° Corso Regionale di Formazione per Agenti di Polizia Locale, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Città di Novara.

Il corso ha coinvolto 40 agenti neo-assunti, provenienti da 19 Comuni piemontesi, articolato in 360 ore di formazione teorico-pratica, affrontando Codice della Strada, Codice Penale, infortunistica stradale, normativa sul commercio, sicurezza operativa, tecniche di segnalazione manuale e metodo di prossimità, orientato a rafforzare il rapporto di fiducia tra Polizia Locale e comunità di riferimento.

Alla cerimonia hanno preso parte l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale Enrico Bussalino, il sindaco di Novara Alessandro Canelli, il comandante della Polizia Locale di Novara Paolo Cortese e il prefetto di Novara Francesco Garsia. Durante la cerimonia sono state consegnate le placche di servizio ai nuovi agenti e, come da tradizione, la giornata si è conclusa con il lancio del cappello da parte dei partecipanti.

LE PAROLE – Così l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico Bussalino: “Puntare sulla formazione significa rafforzare la professionalità della Polizia Locale, garantendo servizi più efficienti e consolidando il rapporto di fiducia con i cittadini. La Regione Piemonte continuerà a sostenere gli enti locali nel potenziamento della Polizia Locale, affiancandoli con bandi dedicati a migliorare dotazioni, mezzi ed equipaggiamenti”.