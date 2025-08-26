Attualità Alessandrina Cucina Eventi

Fritto misto alla piemontese: dal 29 agosto al 1° settembre la sagra di Montaldo

DiRaimondo Bovone

Ago 26, 2025 , , , , ,
Il fritto misto alla piemontese

La 19^ sagra del fritto misto alla piemontese si svolgerà a Montaldo, frazione di Cerrina Monferrato, dal 29 agosto al 1° settembre. Per tutta la sagra, dalle18.30 lo stand gastronomico offrirà diversi piatti tipici della tradizione piemontese, tra cui il ‘fritto misto alla piemontese’, cotto in padella al momento e servito accompagnato dal ‘bagnetto verde’ di produzione propria.
Saranno disponibili anche vari antipasti piemontesi, come vitello tonnato, peperoni in bagna cauda, antipasto della nonna, poi agnolotti e dolci tradizionali, come bunet e pesche ripiene.
Per la sola serata di venerdì 29 ci sarà anche la pizza.
Si mangia al coperto. Ogni sera alle 21,30 apriranno le serate danzanti, con diverse orchestre di liscio, su ballo a palchetto ed ingresso gratuito.
INFO – Facebook: 19 sagra del fritto misto alla piemontese
Sito internet: www.amicidimontaldo.it

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Cucina Eventi

Fiera del ‘Peperone di Carmagnola’ dal 29 agosto al 7 settembre. La novità del PalaPeperone

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Università e Ospedale di Alessandria: via al bando per il Corso di Infermieristica con 85 posti

Ago 25, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

I cantieri della Regione Piemonte: lavoro per 1.363 persone, investimento 10.3 milioni €

Ago 25, 2025 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Cucina Eventi

Fritto misto alla piemontese: dal 29 agosto al 1° settembre la sagra di Montaldo

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Terremoto al largo delle isole Egadi, magnitudo 4.7

Ago 26, 2025
Attualità Cronaca Video

Rapina in banca a Caserta, criminali arrestati in Bosnia-Erzegovina

Ago 26, 2025
Attualità Cucina Eventi

Fiera del ‘Peperone di Carmagnola’ dal 29 agosto al 7 settembre. La novità del PalaPeperone

Ago 26, 2025 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x