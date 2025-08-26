Fritto misto alla piemontese: dal 29 agosto al 1° settembre la sagra di Montaldo

La 19^ sagra del fritto misto alla piemontese si svolgerà a Montaldo, frazione di Cerrina Monferrato, dal 29 agosto al 1° settembre. Per tutta la sagra, dalle18.30 lo stand gastronomico offrirà diversi piatti tipici della tradizione piemontese, tra cui il ‘fritto misto alla piemontese’, cotto in padella al momento e servito accompagnato dal ‘bagnetto verde’ di produzione propria.

Saranno disponibili anche vari antipasti piemontesi, come vitello tonnato, peperoni in bagna cauda, antipasto della nonna, poi agnolotti e dolci tradizionali, come bunet e pesche ripiene.

Per la sola serata di venerdì 29 ci sarà anche la pizza.

Si mangia al coperto. Ogni sera alle 21,30 apriranno le serate danzanti, con diverse orchestre di liscio, su ballo a palchetto ed ingresso gratuito.

INFO – Facebook: 19 sagra del fritto misto alla piemontese.

Sito internet: www.amicidimontaldo.it

