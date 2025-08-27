Ospedale di Alessandria: l’approccio integrato alla salute dell’anziano

L’unità di malattia “Geriatria e Gerontologia”, afferente al DAIRI, diretto da Antonio Maconi, è nata nel 2022 con l’obiettivo di affrontare in modo multidisciplinare le sfide cliniche e scientifiche legate all’invecchiamento della popolazione. A guidarla è il dott. Aldo Bellora, Direttore del Dipartimento di Medicina Riabilitativa e Geriatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria.

Il dr. Aldo Bellora

Questo gruppo di lavoro ha lo scopo di rafforzare il legame tra pratica clinica e ricerca traslazionale, in un contesto in cui la crescente longevità si accompagna a una maggiore complessità dei bisogni di salute. Le attività sono orientate allo studio, alla diagnosi e al trattamento delle patologie dell’età avanzata, con particolare attenzione a fragilità, comorbidità e mantenimento della qualità di vita.

Tra i principali ambiti di ricerca e sviluppo rientrano la telemedicina e gli strumenti digitali per migliorare la continuità assistenziale e il monitoraggio dei pazienti fragili, i percorsi personalizzati per la diagnosi e la gestione delle demenze, i programmi integrati per le patologie respiratorie in fase acuta e post-acuta e i modelli di orto-geriatria per la presa in carico del paziente con frattura o altre problematiche ortopediche. La missione è quella di costruire un sistema di cura che metta al centro la persona anziana, integrando competenza clinica e innovazione tecnologica con un approccio umano, capace di rispondere non solo ai bisogni di salute, ma anche alle esigenze di dignità, autonomia e qualità di vita.

