Torna la fiera del ‘Peperone di Carmagnola’: dal 29 agosto al 7 settembre la 76^ edizione

Per gli amanti del gusto e dei sapori delle nostre terre, è in arrivo la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, che sta per aprire le porte per la sua 76a edizione. Dal 29 agosto al 7 settembre, il comune piemontese si trasformerà per 10 giorni in un vero e proprio paradiso per il palato e non solo, un evento promosso dal Comune di Carmagnola e organizzato da SGP Grandi Eventi.

La Fiera, da sempre vetrina d’eccellenza per il peperone, si prepara a un’edizione che batte ogni record: quasi 250 espositori animeranno piazze e vie cittadine, offrendo un mix esplosivo di sapori, divertimento e novità. Sarà un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera di festa, scoprire le mille sfumature del peperone e lasciarsi conquistare dalle eccellenze del territorio.

Quest’anno ci sarà una gustosa novità: il PalaPeperone in piazza Sant’Agostino. Una tensostruttura che ospiterà eventi gratuiti dedicati al mondo del cibo, con spettacoli di cucina che vi faranno venire l’acquolina in bocca, degustazioni, presentazioni letterarie, interviste con chef famosi e incontri con giornalisti e critici gastronomici di alto livello. Un’occasione unica per scoprire i segreti della cucina e del nostro amato peperone. INFO – www.fieradelpeperone.it