Sagra del Mais – 38° Edizione

La Sagra del Mais a Motta de’ Conti è una festa tradizionale che celebra il cibo, la musica e la cultura locale. Gli espositori mostrano prodotti tipici mentre la comunità si riunisce per divertirsi e assaporare le prelibatezze del luogo.

Torna quest’anno con la sua 38° edizione, dal 5 al 6 Agosto i partecipanti avranno modo di gustare piatti a base di mais, visionare mostre e laboratori sulla lavorazione del mais, assistere a spettacoli musicali e teatrali ed a giochi ed attività.

Menu della Sagra del Mais

Sarà presente un ampio menu che comprenderà anche cibi come il salame sotto grasso, peperoni con bagna cauda, agnolotti, panissa, plenta e asino, fritto di pesce, grigliata di carne, arrosto, patatine e molto altro… poi per finire in bellezza macedonia e dolce.

La Musica

Il 5 Agosto la serata con l’orchestra sarà accompagnata da Luca Panama, mentre il giorno successivo da Romeo Cooperfisa.

Motta de’ Conti (VC)

Info: [email protected]

Per maggiori dettagli: https://www.facebook.com/proloco.mottese/