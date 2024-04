Il turismo esperienziale cresce nel settore della birra: 1 viaggiatore su 5 nell’ultimo anno ha visitato un birrificio o ha partecipato a un evento legato alla birra. Non solo vino, dunque. Questo il risultato di un’indagine del Consorzio Birra Italiana sul fenomeno del brassiturismo, diffusa con Coldiretti in occasione del Vinitaly, dove c’era un padiglione dedicato alla birra artigianale.

Il preferito è l’abbinamento col cibo: il 65% degli intervistati ritiene fondamentale l’abbinamento tra birra prodotta in azienda e piatti del luogo.

A fare da traino le birre artigianali, realizzate con ingredienti particolari, non pastorizzate né microfiltrate, per esaltare la naturalità del prodotto.

Le parole

Il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco spiega: “Il turismo legato alla birra è un fenomeno in grande crescita e mira a valorizzare una produzione agricola in espansione nel nostro Paese. Unire il piacere di sperimentare nuovi birrifici, con l’esperienza di ospitalità contadina dei nostri agriturismi, credo sia una miscela vincente che. nel tempo. può essere rafforzata con diverse attività congiunte cui stiamo lavorando insieme al Consorzio”.

La birra artigianale

La filiera italiana conta 1.182 attività produttive su tutto il territorio, con 93.000 addetti, per una bevanda i cui consumi quest’anno supereranno il record di 38 litri pro capite, per un totale di 2,2 miliardi di litri e un fatturato che vale 9,5 miliardi di euro.

In provincia di Alessandria (dati Istat 2023) si registra la coltivazione di orzo di circa 4.500 ettari per una produzione di oltre 256.500 q. Il luppolo, invece, nel Nord Ovest, arriva a 230 quintali.

Le nuove tendenze

La scelta della birra come bevanda è diventata sempre più raffinata, con varietà particolari. E si stanno creando anche nuove figure professionali, come il “degustatore professionale di birra”, specialista che conosce i fondamentali storici dei vari stili di birre ed è capace di interpretarne, tramite tecniche di osservazione e degustazione, i caratteri principali di stile, gusto, composizione, colore, corpo, sentori a naso e palato e individuarne gli eventuali difetti, oltre a suggerire gli abbinamenti ideali a tavola.