Gli enti pubblici della provincia di Alessandria hanno tempo fino al 6 maggio 2024 per partecipare alla prima finestra di GRANDI BANDI. Le proposte dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria – sezione Progetto GRANDI BANDI 2024 – https://www.fondazionecralessandria.it/bandi/.