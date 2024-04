Si amplia il team di professionisti della Chirurgia generale dell’ Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria , diretta da Fabrizio Panaro . Ad affiancare il professore è arrivato direttamente dal Nouvel Hopital Civil di Strasburgo il dottor Fabio Giannone .

Il curriculum

Laureato all’Università di Catania, si è specializzato in Chirurgia generale all’Università San Raffaele di Milano e ha conseguito il prestigioso dottorato di ricerca in Epatogastroenterologia all’Università di Strasburgo – École doctorale Sciences de la Vie et de la Santé.

Negli anni ha acquisito specifiche competenze nella chirurgia dei trapianti epato-biliare e pancreatica in vari centri ad alto volume in Francia . Ha prestato servizio negli ospedali universitari di St. Eloi a Montpellier, Hautepierre a Strasburgo, fino al Nouvel Hopital Civil di Strasburgo , centro d’eccellenza mondiale della chirurgia mini-invasiva e delle nuove tecnologie.

E proprio a Strasburgo ha svolto gran parte della sua attività, eseguendo interventi di chirurgia open, laparoscopica e robotica principalmente della sfera oncologica epato-biliare e pancreatica. È inoltre attualmente tutor in vari corsi di formazione universitari sulla chirurgia mini-invasiva e robotica, oncologica ed epato-bilio-pancreatica a Strasburgo.

Il ruolo ad Alessandria

Il dottor Giannone affiancherà il professor Panaro nell’ambito della chirurgia robotica, in particolare negli interventi mini-invasivi effettuati con il robot d’avanguardia a disposizione di Chirurgia generale dell’Ospedale di Alessandria. Così il reparto potrà competere a livello nazionale nella chirurgia oncologica e, soprattutto, in quella epato-biliare e pancreatica.