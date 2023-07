Sul go-kart a Le Mans: per Sammartano una settimana su una pista iconica. Da domani

Le Mans, un nome che mette i brividi. Lorenzo Sammartano è pronto ad affrontare il kartodromo all’interno del circuito della Sarthe, nell’appuntamento del Rotax Max Challenge International Trophy che comincerà martedì 25 per concludersi sabato 29 luglio con la disputa della finale.

Una settimana intensa per il giovane kartista alessandrino, alfiere del team Lka Racing di Ravenna, con la soddisfazione, ma anche la responsabilità, di essere 1 dei 3 italiani della categoria Junior: dovrà vedersela con tutti i migliori piloti in erba che corrono nei vari campionati nazionali sotto l’egida della Rotax.

Le parole

Il 13enne kartista va coi piedi di piombo: “So che affronterò tanti miei coetanei velocissimi; alcuni non li conosco, ma provengono da paesi di grande tradizione motoristica dove i vari campionati sono altamente competitivi, almeno tanto quanto il nostro in Italia. Ci sarà da “sgomitare”, ma sono pronto a dire la mia”.

Quanto al nome ‘pesante’ della pista, Lorenzo è emozionato e aggiunge che si tratta di “un’esperienza entusiasmante e parecchio impegnativa, perché praticamente saremo in circuito per 5 giorni di fila, tra test cronometrati, prove e gara. Sarà un vero e proprio tour de force”.

Il programma

La categoria Junior martedì 25 avrà 3 turni di prove libere non ufficiali, mercoledì 26 altri 2 analoghi e 2 ufficiali, giovedì 27 prima il warm-up e poi le qualifiche, venerdì 28 ancora warm-up e batterie, sabato 29 la gara.

A Le Mans ci sono 3 circuiti di kart: il 1° risalente agli anni ’60, il 2° costruito a metà anni ’70 e il 3° del 2013. Quest’ultimo si snoda all’interno delle curve Porsche e, nel giro di 2 anni, ha ripreso ad ospitare i Campionati del Mondo nonché le più importanti rassegne a livello internazionale come il Rotax Max Challenge International Trophy.