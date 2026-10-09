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Cinefestival ‘Immersi nelle storie’ – Sguardi di donne: l’incontro con la vedova di Giorgio Faletti

DiRaimondo Bovone

Ott 9, 2026 , , , , , , ,

Quasi 100 presenze, venerdì 2 ottobre a Palatium Vetus, per l’incontro con Roberta Bellesini Faletti, protagonista di uno degli appuntamenti più intensi del Cinefestival “Immersi nelle storie” 2026 – Sguardi di donne. Incontro dedicato al libro “Io dico” (Gallucci, 2025), curato dall’autrice insieme a Chiara Buratti, in un appuntamento che ha saputo intrecciare memoria privata, letteratura, cinema e teatro. Al centro della serata, il racconto sincero e profondamente emozionante di Roberta Bellesini Faletti, che ha ricordato il marito Giorgio Faletti restituendone, attraverso aneddoti, riflessioni e parole tratte dal volume, un’immagine intima e autentica, lontana dalle celebrazioni convenzionali. Un racconto personale capace di coinvolgere il pubblico e di far emergere, accanto all’artista conosciuto e amato da milioni di persone, l’uomo, il compagno di vita e la sua straordinaria sensibilità. Particolarmente significativo anche l’intervento dell’Assessoraalle Pari Opportunità della Città di Alessandria Roberta Cazzulo, che ha sottolineato il valoredell’iniziativa e il ruolo del Cinefestival nel proporre occasioni di incontro, confronto eriflessione attraverso la cultura cinematografica.

Roberta Bellesini Faletti

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Mercoledì 14 ottobre, ore 21 – Al Conservatorio A.Vivaldi di Alessandria (via Parma 1), sarà protagonista Davide Favargiotti, tecnico del suono alessandrino e vincitore di 2 David di Donatello, l’ultimo conquistato nella tarda primavera 2026 per il film “Primavera” di Damiano Michieletto. INGRESSO LIBERO.
Venerdì 16 ottobre, ore 18 A Palatium Vetus (P.zza della Libertà 28), si parlerà invecedi “Bellissima diva. Storia di Clara Calamai” (Vallecchi, 2025), il romanzo scritto dal regista e sceneggiatore Maurizio Zaccaro, tra i principali collaboratori di Ermanno Olmi. INGRESSO LIBERO.

Palatium Vetus, sede della Fondazione CRAL

CREDITI – Il Cinefestival “Immersi nelle storie 2026 – Sguardi di donne” si svolge ad Alessandria tra il 27 settembre e il 31 ottobre 2026 ed è promosso dall’Associazione di cultura cinematografica e umanistica “La Voce della Luna”, in collaborazione con l’Assessorato e la Consulta Pari Opportunità della Città di Alessandria e con la FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema).
INFO – www.voceluna.altervista.org; FB: Cinefestival Immersi nelle storie;/VoceLuna/; Instagram: festival_immersi_nelle_storie; associazione_lavocedellaluna; [email protected]

Il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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