Cinefestival ‘Immersi nelle storie’ – Sguardi di donne: l’incontro con la vedova di Giorgio Faletti

Quasi 100 presenze, venerdì 2 ottobre a Palatium Vetus, per l’incontro con Roberta Bellesini Faletti, protagonista di uno degli appuntamenti più intensi del Cinefestival “Immersi nelle storie” 2026 – Sguardi di donne. Incontro dedicato al libro “Io dico” (Gallucci, 2025), curato dall’autrice insieme a Chiara Buratti, in un appuntamento che ha saputo intrecciare memoria privata, letteratura, cinema e teatro. Al centro della serata, il racconto sincero e profondamente emozionante di Roberta Bellesini Faletti, che ha ricordato il marito Giorgio Faletti restituendone, attraverso aneddoti, riflessioni e parole tratte dal volume, un’immagine intima e autentica, lontana dalle celebrazioni convenzionali. Un racconto personale capace di coinvolgere il pubblico e di far emergere, accanto all’artista conosciuto e amato da milioni di persone, l’uomo, il compagno di vita e la sua straordinaria sensibilità. Particolarmente significativo anche l’intervento dell’Assessoraalle Pari Opportunità della Città di Alessandria Roberta Cazzulo, che ha sottolineato il valoredell’iniziativa e il ruolo del Cinefestival nel proporre occasioni di incontro, confronto eriflessione attraverso la cultura cinematografica.

Roberta Bellesini Faletti

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Mercoledì 14 ottobre, ore 21 – Al Conservatorio A.Vivaldi di Alessandria (via Parma 1), sarà protagonista Davide Favargiotti, tecnico del suono alessandrino e vincitore di 2 David di Donatello, l’ultimo conquistato nella tarda primavera 2026 per il film “Primavera” di Damiano Michieletto. INGRESSO LIBERO.

Venerdì 16 ottobre, ore 18 – A Palatium Vetus (P.zza della Libertà 28), si parlerà invecedi “Bellissima diva. Storia di Clara Calamai” (Vallecchi, 2025), il romanzo scritto dal regista e sceneggiatore Maurizio Zaccaro, tra i principali collaboratori di Ermanno Olmi. INGRESSO LIBERO.

Palatium Vetus, sede della Fondazione CRAL

CREDITI – Il Cinefestival “Immersi nelle storie 2026 – Sguardi di donne” si svolge ad Alessandria tra il 27 settembre e il 31 ottobre 2026 ed è promosso dall’Associazione di cultura cinematografica e umanistica “La Voce della Luna”, in collaborazione con l’Assessorato e la Consulta Pari Opportunità della Città di Alessandria e con la FICC (Federazione Italiana Circoli del Cinema).

INFO – www.voceluna.altervista.org; FB: Cinefestival Immersi nelle storie;/VoceLuna/; Instagram: festival_immersi_nelle_storie; associazione_lavocedellaluna; [email protected]

Il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria