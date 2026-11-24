ROMA (ITALPRESS) – “Io lo chiamo il principio di prossimità: una notizia è tanto più rilevante per il destinatario quanto più è prossima al destinatario”. Andrea Polo, chief communication officer di Facile.it, parte da qui per raccontare una carriera spesa accanto ad alcune delle startup più innovative del Paese. Ne ha parlato a Power Talks, il format di Philia Associates e Italpress dedicato ai protagonisti della comunicazione. Il suo percorso passa anche per eBay, dove Polo è stato il primo assunto in Italia. “Ho il libro matricola numero 1, che prima o poi rivenderò su eBay, perchè è un oggetto da collezione”.

Il sito è arrivato nel gennaio 2001 in un Paese dove le carte di credito erano poco diffuse. “Avevamo necessità che ci fosse la verifica dell’utente – ha ricordato -. Negli Stati Uniti questo avveniva con la carta di credito, in Italia non era pensabile. Quel problema si superò con il codice fiscale, che invece negli Stati Uniti nessuno ti avrebbe dato”.

Poi è arrivato Facile.it. In quel caso, “la grande sfida è stata far capire che non eravamo un comparatore di tariffe, ma un vero e proprio sistema di consulenza gratuita per chi aveva il problema di trovare la migliore assicurazione per la macchina, poi la migliore tariffa per le bollette, il mutuo”.

Per Polo la visione è “rendere facili scelte difficili”: “Non ‘io devo insegnare a tè, ma ‘io mi siedo accanto a te, vediamo assieme come possiamo fare in modo che si crei una sinergia utile di cui poi tu vai fierò”.

Negli anni, tuttavia, il consumatore è cambiato, ha osservato: è diventato “attivo nelle scelte”. “Abbiamo insegnato che deve prendere in mano le redini del suo portafoglio e può diventare parte attiva delle sue scelte. Non ha più la scusa di dire ‘non lo capiscò”. Da qui il peso della reputazione e dell’onestà, anche quando significa rinunciare a una vendita. “Se io ti dessi un’informazione falsa e dopo due mesi ti rendi conto che stai spendendo di più, non tornerai mai da me. Se invece ti dico ‘hai già la cosa migliore, risentiamoci fra due mesì, quando ti dirò ‘ho qualcosa di migliore per tè, saprai che è vero”. Quanto alle risorse, contano le idee. “Ho visto campagne di comunicazione orribili fatte con milioni di euro”. Altre, “con budget sotto i 5.000 euro, sono state premiate a livello mondiale”. “Hanno creato valore sia per i consumatori sia per le aziende per cui lavoravo, e alla fine io vengo pagato per questo. Serve una buona idea, non servono grandi budget”. L’educazione finanziaria, ha detto, è “il nostro scopo principale”. “Non necessariamente il miglior prodotto per te è quello che costa meno”.

Tra le campagne, ricorda anche quella sulla violenza economica contro le donne: “Non lascia lividi sulla pelle, probabilmente, ma è altrettanto forte”. Il tono scelto è sempre “mischiare il serio e il faceto, o nascondere dietro al faceto qualcosa di molto serio”. Una comunicazione efficace, quindi, “deve essere onesta, utile e vicina al destinatario”. Ma il messaggio cambia anche con il mezzo: “Non avere nemmeno la presunzione che tutti debbano prendere il piatto che hai cucinato tu come piace a te. Sei tu il cuoco e devi sapere come gestire meglio i commensali che hai al tavolo”.

Infine il ruolo dell’intelligenza artificiale nel futuro della comunicazione: “Sono molto a favore dell’intelligenza naturale”, ha detto Polo, ricordando rivoluzioni annunciate e svanite, come Second Life. “E’ senza dubbio un’ottima cosa, che deve essere usata però in maniera corretta. Ricordo che abbiamo provato a far creare l’immagine di un comunicato all’IA, ed è venuto fuori un uomo con sei dita. Abbiamo deciso che era meglio usare ancora le foto di agenzia”. Allo stesso tempo, avverte Polo, “non bisogna buttare il bambino con l’acqua sporca”. Facile.it usa “l’IA a vantaggio dei clienti, per esempio per analizzare la bolletta caricata in PDF”, ha concluso.

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