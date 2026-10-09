Alessandria: la mostra sugli alieni al Museo della Gambarina aperta fino al 31 ottobre

Grande interesse per la mostra “Invasioni. Gli alieni dentro lo schermo”: superati i 100 visitatori nei primi giorni con un forte coinvolgimento delle scuole. Ha suscitato un ampio interesse di pubblico la mostra inaugurata domenica 27 settembre presso il Museo Etnografico “C’era una volta” di Alessandria, aperta fino al 31 ottobre. Realizzata in collaborazione con Paolo Toselli, esperto di ufologia e saggista, “Invasioni” propone una ricca raccolta di cimeli, manufatti e materiali dedicati alla rappresentazione cinematografica dell’alieno, costruendo un percorso in cui fantascienza e cinema diventano strumenti per interrogarsi su temi profondamente umani: la paura dell’altro, la diversità, l’alterità, l’incontro con ciò che non conosciamo.

IL PROGRAMMA – La collaborazione col mondo della scuola proseguirà con l’appuntamento realizzato in collaborazione con il Giffoni Film Festival e rivolto alle scuole cittadine:

Lunedì 26 ottobre, alle ore 9, presso l’Istituto Vinci-Nervi-Fermi-Migliara, gli studenti assisteranno alla proiezione di “Super 8” di J.J. Abrams (2011). L’incontro offrirà l’occasione per affrontare, attraverso il linguaggio cinematografico, i temi della diversità, del rispetto e dell’accoglienza.

Venerdì 23 ottobre lo studioso Danilo Arona proporrà il focus “Gli alieni nel cinema italiano”, con la proiezione dell‘intervista a Tinto Brass dedicata al film “Il disco volante” (1964).

Sabato 31 ottobre, alle ore 16, sarà invece Barbara Rossi, critica cinematografica e direttrice artistica del Cinefestival, a condurre l’incontro “Terrore dallo spazio profondo: il cinema delle aliene”, un viaggio nel cinema delle creature extraterrestri al femminile, tra seduzione, inquietudine, alterità e trasformazione. Un appuntamento che porterà il tema degli “Sguardi di donne” dentro uno dei territori più sorprendenti e meno esplorati della fantascienza cinematografica.

INFO – Cinefestival: www.voceluna.altervista.org; FB: Cinefestival Immersinelle storie; /VoceLuna/; Instagram: festival_immersi_nelle_storie;associazione_lavocedellaluna; [email protected]

Veduta esterna del ‘Museo della Gambarina’, sito nell’omonima piazza