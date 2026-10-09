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ACI Alessandria presenta ‘Ruote nella storia 2026’: domenica 11 ottobre dalle ore 8

DiRaimondo Bovone

Ott 9, 2026 , , , ,

Un viaggio tra le colline del Monferrato, fra arte, storia e automobili d’epoca. L’Automobile Club Alessandria, in collaborazione con ACI Storico, presenta la 6^ edizione di “Ruote nella Storia”, in programma domenica 11 ottobre 2026, con il patrocinio delle istituzioni e degli enti del territorio. Inserito nel format nazionale promosso da ACI Storico, Ruote nella Storia è un giro motoristico riservato ai veicoli d’epoca e young timer (veicoli fra 20 e 30 anni), nato per unire la passione per le automobili, alla scoperta del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano.

Il Castello di Cereseto

IL PROGRAMMA – L’ACI Alessandria ha scelto di accompagnare gli equipaggi nel cuore del Monferrato, attraverso un itinerario che alterna strade panoramiche, dimore storiche, luoghi di culto e tradizioni enogastronomiche del territorio. La giornata prenderà il via alle ore 8 ad Alessandria, con il ritrovo dei partecipanti in piazza Madre Teresa di Calcutta, vicino alla sede ACI. Prima tappa sarà il suggestivo Castello di Cereseto, raggiunto attraverso i paesaggi delle colline monferrine. Il viaggio proseguirà quindi verso il Santuario del Sacro Monte di Crea, inserito dall’UNESCO nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Qui i partecipanti potranno conoscere, attraverso una visita guidata, il Santuario e alcune delle sue 23 cappelle e ricevere la benedizione delle proprie auto, oltre a godere di una splendida vista panoramica. Nel pomeriggio, dopo il pranzo conviviale presso il Ristorante di Crea (dove saranno proposte specialità e prodotti del territorio), le vetture riprenderanno la strada per raggiungere la Distilleria Mazzetti d’Altavilla, prestigiosa realtà legata alla tradizione e alla cultura enogastronomica piemontese. La giornata si concluderà con la premiazione degli intervenuti e il rientro in libertà degli equipaggi.

Il Santuario di Crea

INFO – Automobile Club Alessandria – Tel.: 0131-260553; email: [email protected]

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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