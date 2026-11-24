ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner è stato operato con successo al ginocchio destro in una clinica di Turku, in Finlandia. La conferma, come riporta SuperTennis, è stata data a Rai Sùdtirol da Herbert Schònhuber, medico sportivo di Brunico con base a Milano che ha accompagnato l’ex numero uno del mondo in Finlandia. L’operazione è stata eseguita dal rinomato ortopedico e specialista Lasse Lempainen. Il 25enne fuoriclasse altoatesino, attuale numero 2 del ranking Atp, è ricorso alla chirurgia per risolvere una sindrome della bandelletta ileotibiale cronica (nota anche come “ginocchio del corridore”), mediante un intervento di allungamento della bandelletta stessa. L’azzurro, che non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio 2026, giorno della finale di Wimbledon vinta contro Alexander Zverev, dovrebbe restare fuori per 3-4 mesi: salterà quindi gli Australian Open a gennaio e i tornei sul cemento di febbraio. Sinner potrebbe tentare il rientro in tempo per il Sunshine Double, disputando Indian Wells (dal 3 marzo) o il Miami Open (dal 17); più realistico l’obiettivo di un ritorno in campo al Masters 1000 di Montecarlo, in calendario dal 4 aprile 2027.

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