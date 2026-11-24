In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria aderisce all’(H) Open Week di Fondazione ONDA, proponendo una serie di iniziative nella settimana che va dal 23 al 27 novembre, dedicate alla sensibilizzazione, alla formazione e al confronto su un fenomeno che richiede un approccio multidisciplinare e una particolare attenzione alle persone che ne sono vittime.

Il primo appuntamento promosso dalla SSA Psicologia, la cui Responsabile è Rossella Sterpone, martedì 24 novembre, è rivolto agli operatori sanitari dell’Istituto che avranno la possibilità di prenotare colloqui individuali con lo psicologo. Sempre le professioniste della Psicologia saranno disponibili il 25, 26 e 27 novembre per dei colloqui aperti, su prenotazione, destinati alla popolazione. Nello specifico:

25 novembre, dalle 10 alle 11 e dalle 14 alle 15 (per informazioni scrivere a [email protected] ); dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 18 (per informazioni scrivere a [email protected] )

(per informazioni scrivere a ); (per informazioni scrivere a ) 26 novembre, dalle 13 alle 15 (per informazioni scrivere a [email protected] )

(per informazioni scrivere a ) 27 novembre, dalle 11 alle 13 (per informazioni scrivere a [email protected] )

Il programma proseguirà mercoledì 25 novembre, a partire dalle ore 16.30, nel Salone di Rappresentanza dell’IRCCS AOU AL, in via Venezia 16, con l’incontro “Storie che curano. Continuità biografica a partire dal trauma”, organizzato nell’ambito delle attività del Centro Studi Cura e Comunità per le Medical Humanities DAIRI.